L’Odissea stasera su Iris, ma non è il film di Nolan: il mito di Ulisse rivive nella serie prodotta da Coppola

A quasi trent'anni dalla sua realizzazione torna in TV la miniserie del 1997 con Armand Assante, Greta Scacchi e Isabella Rossellini. Un'altra versione del viaggio di Ulisse, tra mostri, dei e il desiderio di tornare a casa.

Il mito di Ulisse torna anche sul piccolo schermo proprio mentre sta conquistando milioni di spettatori nei cinema di tutto il mondo. Stasera su Iris va in onda L'Odissea, che naturalmente non ha niente in comune con il kolossal di Nolan (se non le sue radici letterarie) perchè è la miniserie televisiva del 1997 prodotta da Francis Ford Coppola e diretta da Andrej Končalovskij.

Il ritorno della serie arriva in un momento di grande attenzione verso il poema di Omero, riportato al centro del dibattito anche dal nuovo adattamento cinematografico con Matt Damon e Anne Hathaway. E questa versione di 29 anni fa racconta lo stesso viaggio ma da una prospettiva diversa: non il grande spettacolo del cinema, bensì una lunga epopea televisiva costruita intorno al rapporto tra Ulisse, il destino e il desiderio di ritrovare la propria casa.

Divisa in due puntate, la miniserie porta sullo schermo uno dei racconti fondativi della letteratura occidentale attraverso un cast internazionale guidato da Armand Assante nel ruolo di Ulisse, Greta Scacchi come Penelope e Isabella Rossellini nei panni di Atena.

L'Odissea su Iris: la trama della miniserie sul viaggio di Ulisse

Tutto comincia con una partenza destinata a cambiare per sempre la vita di Ulisse. Re di Itaca e guerriero tra i più astuti della Grecia, l'eroe diventa padre di Telemaco proprio quando arriva la chiamata per la guerra di Troia. Costretto a lasciare la moglie Penelope e il figlio appena nato, Ulisse parte per un conflitto che durerà dieci anni. Dopo la morte di Achille e la lunga battaglia contro i troiani, sarà proprio la sua intelligenza a permettere ai greci di conquistare la città grazie allo stratagemma del cavallo di legno.

La fine della guerra, però, non coincide con il ritorno a casa. Inizia infatti il viaggio che dà il nome al poema: un lungo percorso di dieci anni tra pericoli, creature mitologiche e incontri destinati a diventare leggenda. Ulisse dovrà affrontare il ciclope Polifemo, la maga Circe, il passaggio tra Scilla e Cariddi e la seduzione della ninfa Calipso, mentre il dio Nettuno ostacolerà continuamente il suo ritorno dopo l'offesa subita dal figlio ciclope.

Parallelamente, a Itaca, Penelope resiste all'attesa e cerca di difendere il regno dall'assedio dei Proci, i pretendenti che vogliono sostituire Ulisse sul trono. La sua fedeltà e la determinazione dell'eroe diventano il cuore emotivo della storia: due persone separate dal mare e dal destino, ma unite dalla speranza di ritrovarsi.

Il cast de L'Odissea: Armand Assante è Ulisse, Isabella Rossellini è Atena

La miniserie può contare su un cast internazionale che ha contribuito al successo della produzione. Rirtroviamo Armand Assante nei panni di Ulisse, dando volto a un eroe combattuto tra coraggio, astuzia e orgoglio. Al suo fianco Greta Scacchi è invece interprete di Penelope, la regina che attende per vent'anni il ritorno del marito. Isabella Rossellini interpreta Atena, la dea protettrice che accompagna Ulisse nel suo viaggio, mentre Vanessa Williams è Calipso e Bernadette Peters interpreta la maga Circe.

Nel cast figurano anche Christopher Lee nel ruolo di Tiresia, Irene Papas come Anticlea, Geraldine Chaplin nei panni di Euriclea, Eric Roberts come Eurimaco e Jeroen Krabbé nel ruolo di Alcinoo.

L'Odissea del 1997: la miniserie prodotta da Francis Ford Coppola

Realizzata nel 1997, L'Odissea (The Odyssey in versione originale) è una produzione televisiva internazionale voluta e prodotta da Francis Ford Coppola, con la regia di Andrej Končalovskij, che firma anche la sceneggiatura insieme a Chris Solimine.

La serie non segue soltanto il poema di Omero, ma integra anche elementi provenienti dall'Iliade e dall'Eneide, creando una rilettura ampia del mondo mitologico greco. Girata tra Malta, la Turchia e gli studi di Shepperton in Inghilterra, la produzione ha avuto un budget di circa 40 milioni di dollari e ha utilizzato effetti speciali realizzati dallo Jim Henson's Creature Shop, lo studio noto per le sue creature animatroniche.

Il risultato è stato premiato con due Emmy Awards, per la regia e gli effetti speciali, oltre a ottenere candidature ai Golden Globe e agli Emmy come miglior miniserie.

A che ora comincia e finisce L'Odissea su Iris

Divisa originariamente in due puntate, Mediaset la manderà in onda, a differenza di quanto aveva fatto nel 1998, in un'unica serata, con una maratona della durata di 171 minuti. Vale a dire che, con un inizio previsto alle 21:00, L'Odissea saluterà gli spettatori intorno all'1:00 di notte. Oltre che in chiaro su Iris, la miniserie sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity in contemporanea alla messa in onda televisiva.