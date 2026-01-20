"Addio Undici" Millie Bobby Brown ci dà un taglio: nuovo look per la star di Stranger Things

Dopo la fine della serie che le ha dato la fama, l'interprete di Undici ha deciso di cambiare look sfoggiando un inedito taglio di capelli.

Millie Bobby Brown ha archiviato la sua esperienza sul set della serie Netflix Stranger Things cambiando pettinatura. L'attrice ha sfoggiato il nuovo look sul red carpet dei Joy Awards 2026, in Arabia Saudita, dove si è recata insieme al marito Jake Bonjovi per ritirare il riconoscimento.

Vestita da sirena, la star 21enne era fasciata in un abito argentato Tamara Ralph Couture con applicazioni floreali e sfoggiava orecchini di diamanti Chopard, ma ad attirare l'attenzione è stato il caschetto nuovo di zecca. L'attrice è anche tornata alle origini, abbandonando le sfumature rosse per una tonalità castana più naturale.

Un'avventura durata dieci anni

A dieci anni di distanza dal debutto nel 2016, la serie Netflix firmata dai fratelli Duffer si è conclusa con un episodio finale andato in onda il 1° gennaio 2026. In questi dieci anni Millie Bobby Brown è diventata una donna (aveva undici anni all'inizio della prima stagione) e ha sfoggiato molti look diversi. Per esigenze di copione, nella prima stagione aveva la testa rasta. Dopo aver provato il biondo platino, ricevendo per altro molte critiche sulla scelta di adottare make-up che la invecchiavano, Brown è tornata castana a marzo 2025.

Ricevendo il Joy Award come personalità dell'anno, l'attrice ha dichiarato:

"Fin da bambina, sapevo di voler entrare nel mondo dell'arte. Perseguire la creatività e diventare un'attrice a otto anni non è stato un sogno che ho inseguito da sola. È stato incoraggiato e sostenuto dai miei genitori, che non hanno mai dubitato di me per un secondo".

Ha concluso con un ringraziamento speciale ai suoi cari, tra cui la figlia, che lei e il marito Jake Bongiovi hanno adottato la scorsa estate.

"Sono così onorata di avere dei punti fermi nella mia vita. La mia famiglia è la mia ancora, mio ​​marito è la mia vela, la mia squadra è il mio motore e mia figlia è la mia stella polare", concluso. "Non sarei in grado di fare nulla di tutto questo senza di loro".