Miley Cyrus è di nuovo Hannah Montana nel trailer dello speciale dedicato ai 20 anni della serie

Miley Cyrus è tornata nel mondo di Hannah Montana in occasione di uno speciale che celebra i 20 anni della serie e il trailer mostra la star della musica arrivare sul set della popolare serie Disney.

L'appuntamento per i fan è stato fissato al 24 marzo su Disney+ e sugli schermi si potrà quindi fare un tuffo nel passato.

Le anticipazioni contenute nel trailer dello speciale

In Hannah Montana 20th Anniversary Special si mostrerà Miley Cyrus §§riflettere sull'esperienza vissuta nel realizzare lo show** che le ha regalato la fama mondiale.

Nello speciale apparirà, come confermato anche dal trailer, Billy Ray Cyrus, il padre della star della musica.

Il 24 marzo, 20 anni dopo il debutto di Hannah Montana su Disney Channel, arriverà quindi in streaming l'evento che è stato realizzato alla presenza del pubblico.

Miley, inoltre, è stata intervistata da Alex Cooper e sullo schermo verranno mostrate delle immagini inedite d'archivio.

Alcune delle scenografie dello show sono state inoltre ricreate o riportate sul set, come il guardaroba di Hannah Montana.

Un omaggio ai fan e alla serie

Cyrus, in precedenza, aveva dichiarato: "Hannah Montana sarà sempre una parte di ciò che sono. Ciò che è iniziato come uno show televisivo è diventata un'esperienza condivisa che ha definito la mia vita e quella di così tanti fan, e sarò sempre grata per quel legame. Il fatto che significhi ancora così tanto per le persone dopo tutti questi anni è qualcosa di cui sono davvero orgogliosa. Questo 'Hannahversary' è il mio modo di celebrare e ringraziare i fan che mi sono stati accanto per 20 anni".

Lo show ha conquistato il pubblico televisivo, tra cui anche la star di Heated Rivalry Connor Storrie, proseguendo fino al 2011 e gettando le basi per Hannah Montana - Il film, che nel 2009 ha incassato oltre 155 milioni in tutto il mondo.

Alla regia dello speciale c'è Sam French, già dietro la macchina da presa di Taylor Swift: The Eras Tour. Miley, oltre ad apparire sullo schermo, è coinvolta anche come produttrice dello speciale in collaborazione con sua madre, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper e Matt Kaplan.