Heated Rivalry, Connor Stories confessa: "A 13 anni twerkavo come Miley Cyrus"

Nonostante la serie sia ancora inedita in Italia, la sua popolarità è alle stelle grazie ai social e soprattutto a TikTok dove se ne possono visualizzare vari spezzoni, ora la sua star ha confessato il suo segreto

Ora che Miley Cyrus ha dichiarato che le piacerebbe comporre le musiche per la seconda stagione di Heated Rivalry, una delle star dello show, Connor Storrie, ha una confessione da fare.

Storrie, che interpreta il giocatore di hockey russo Ilya nella serie romantica queer, ha raccontato che aveva solo 13 anni quando si è travestito da Cyrus per Halloween.

L'attore non ha impersonato però Hannah Montana, ma la star nella sua controversa esibizione agli MTV VMA con Robin Thicke nel 2013. "Non per mettermi un po' in mostra, ma... è stato un grande momento culturale all'epoca", ha dichiarato Storrie dopo che lui Janelle James hanno annunciato le nomination ai SAG/Actor Awards di quest'anno. "Eravamo io e il mio migliore amico: io ero Miley Cyrus e lui era Robin Thicke".

Heated Rivalry, i due protagonisti in una scena

Il successo improvviso di Heated Rivalry

È stata un'ascesa fulminea per Storrie e il suo co-protagonista Hudson Williams da quando HBO Max ha debuttato con i primi due episodi della serie durante il weekend del Ringraziamento. HBO Max ha acquisito la serie dalla piattaforma canadese Crave e in Italia arriverà quest'anno.

I meme e le gif delle scene di sesso più esplicite della serie e di altri momenti degli episodi sono diventati rapidamente virali.

A metà dicembre, Storrie ha dichiarato di aver deciso di fare il provino senza maglietta. "Ho pensato: 'Stiamo facendo una serie che tratta così tanto di sesso'", ha detto. "Così mi sono tolto la maglietta, anche se non era richiesto. Sono rimasto a torso nudo per tutto il tempo perché ho pensato: 'Se facciamo una cosa del genere, dovete vedere come sono queste persone nude'".

Heated Rivalry, i due protagonisti della serie

Perché la serie non è eleggibile per gli Emmy?

Purtroppo, poiché si tratta di una produzione interamente finanziata dal Canada, non è idonea per gli Emmy e gli Actor Awards.

"Penso che sarebbe bello ottenere quel riconoscimento per lo show?", ha chiesto Storrie. "Sì, al 100%. Penso che lo show abbia un livello di qualità tale da poter essere riconosciuto? Al 100%. Ma anche i premi sono solo la ciliegina sulla torta, che è semplicemente poter fare ciò che si desidera. Tutti noi creiamo cose per essere visti, quindi quando si riceve la conferma che le cose vengono guardate, è tutto ciò di cui si ha bisogno, specialmente con qualcosa come questo che aveva poche possibilità di successo all'inizio".