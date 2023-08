Miley Cyrus rivela la fitta agenda di impegni ai tempi di Hannah Montana

Recentemente, Miley Cyrus ha ricordato la fitta agenda di lavoro all'epoca della sua infanzia, passata immersa nelle riprese quotidiane di Hanna Montana.

Nella dodicesima edizione della serie di video TikTok "Used to Be Young", la cantante e attrice ha letto un suo vecchio orario di lavoro di quando aveva circa 12 o 13 anni.

In un normale venerdì per la baby star, la Cyrus si doveva svegliare alle 5:30 del mattino per farsi acconciare e truccare in vista di una lunga giornata di almeno otto interviste separate, oltre a riprese e incontri, l'ultimo dei quali iniziava alle 18:15. Il giorno successivo, un sabato, la Cyrus ha dichiarato che dalle 7:00 alle 19:30 era impegnata in attività non specificate, e di avere un solo giorno libero prima di dover ricominciare le riprese di Hannah Montana il lunedì successivo.

"Sono molte cose, ma di sicuro non sono pigra. Quindi... credo che questa ragazza si meriti una piccola vacanza estiva senza fine", conclude la Cyrus con una risata, citando il titolo del suo ultimo lavoro.

Qualche giorno fa è uscito il nuovo videoclip di Miley Cyrus, intitolato per l'appunto Used to Be Young.