Miley Cyrus: "Non ho mai cercato di 'uccidere' Hannah Montana"

L'attrice e star della musica ha parlato del suo rapporto con la fama ottenuta grazie allo show che sta per compiere 20 anni.

Miley Cyrus ha deciso di celebrare i 20 anni dal debutto di Hannah Montana con uno speciale che arriverà su Disney+ il 24 marzo.

La star della musica ha interpretato nuovamente davanti al pubblico brani come The Climb e The Best of Both Worlds e le sue performance sono state inserite nell'evento che verrà distribuito in streaming e che conterrà anche interviste, curiosità e aneddoti.

L'idea di realizzare uno speciale per celebrare lo show

Miley Cyrus, intervistata da Variety, ha raccontato che non rinnega in nessun modo il suo passato e di essere convinta che tutte le sue esperienze siano state importanti per farla diventare chi è attualmente.

La popstar ha svelato che lo speciale non aveva ancora preso forma quando un anno fa aveva iniziato ad accennare alla possibilità di realizzare qualcosa di speciale per i 20 anni di Hannah Montana: "Ho imparato questa terribile abitudine, ma in realtà penso sia stato un buon consiglio, da Dolly Parton. Mi ha detto che se vuoi che accada qualcosa, la devi promuovere prima che esista. Allora nessuno può dirti di no. Quindi ho iniziato a promuovere lo speciale per i 20 anni di Hannah Montana ancora prima che esistesse".

Miley ha voluto inoltre sottolineare: "Penso che persino la Disney alle volte si dimentichi del legame tra me e Hannah. Non è solo uno show tv. Vedo quotidianamente quanto Hannah sia importante per le persone. Quando viaggio, le persone mi portano del merchandise di Hannah. Mi chiedono: 'Farai mai un'altra stagione?'".

Disney ha quindi deciso di collaborare con Cyrus per realizzare un evento speciale ed è stata proprio la protagonista di Hannah Montana a ribadire che il progetto dovesse essere realizzato pensando ai fan, approccio che ha alimentato ogni sua scelta, anche la scelta della conduttrice Alex Cooper che si era sempre proclamata un'enorme fan dello show.

La madre Tish, inoltre, ha recuperato dozzine di outfit, lettere inviate dai fan e altri materiali legati agli anni in cui la figlia era la protagonista dello show. Miley ha tuttavia scelto di non indossare una parrucca, decidendo di tingersi i capelli e ricreandone il look.

Nello speciale apparirà anche Selena Gomez dopo che Cooper aveva spiegato quanto i fan sarebbero stati felici di rivedere l'attrice, coinvolta come guest star nello show originale. Alex ha inoltre suggerito di aprire lo speciale mostrando Miley mentre guidava da Malibu al set.

La star di Hannah Montana ha voluto chiarire l'obiettivo dello speciale: "Non volevo fosse un momento virale. Non lo volevo fare per stabilire record su internet. Volevo che i fan si sentissero capiti e celebrati. La mia intera vita è stata possibile grazie alla loro lealtà", pur ammettendo: "Amo il presente, e amo il futuro. Ma il passato non è un luogo dove amo rimanere troppo a lungo".

Il legame tra la cantante e il personaggio

Nel 2013 Cyrus ha vissuto una fase di 'ribellione', arrivando persino a dichiarare in un episodio del Saturday Night Live: "Hannah Montana è stata assassinata". Tre anni dopo, invece, aveva aggiunto online: "Anche se HM è stata fatta in piccoli pezzi e sepolta nel mio giardino sul retro, avrà sempre un posto speciale nel mio cuore". Miley, ora, ha voluto chiarire: "Non stavo cercando di uccidere Hannah. Stavo solamente progredendo. Essere riconosciuta da teenager mentre stavo affrontando fasi e tappe diverse era alle volte complicato, ma è quello che mi ha aiutato a entrare in connessione con i ragazzini che guardavano da casa".

Miley Cyrus interpreta Hannah Montana nella serie omonima

Reinventarsi, invece che continuare a girare film di Hannah Montana, è stato, secondo l'attrice e cantante, davvero complicato, ma è stato necessario per diventare quella che è ora e a gettare le basi per la sua carriera.

Miley, nell'intervista rilasciata a Variety, ha spiegato inoltre che è stata sua madre a convincere il padre, Billy Ray Cyrus, ad accettare l'invito della Disney di presentarsi alle audizioni e di recitare accanto alla figlia: "Era ovvio, dopo tutti gli altri possibili interpreti del padre, che non si può fingere quel tipo di legame che abbiamo. Le battute tra di noi, i soprannomi, le strette di mano, cantare i brani insieme".

Alcuni anni fa, dopo aver fatto anche uso di droghe ed essere stata dipendente dall'alcol, Miley ha deciso di provare a restare sobria e questa scelta e la terapia le hanno permesso di capirsi meglio e liberarsi dall'ansia. A distanza di due decenni, inoltre, ha trovato un nuovo approccio alla fama di Hannah Montana: "Penso di aver creato una persona Miley Cyrus per proteggere me stessa, in modo da poter avere Miley nel privato. Ma, con il passare del tempo, sono stata in grado di integrare ciò che amo di tutte loro in un unico essere vivente". Miley ha ribadito: "La mia relazione è privata, il mio business ha successo e posso avere le piccole cose che le persone danno per scontate, come svegliarmi nel mio letto e dare da mangiare ai miei cani. Ma poi posso di nuovo essere Hannah e avere delle persone che piangono perché hanno appena rivisto dal vivo 'This is the Life'. Amo il fatto di aver gestito la mia vita in quel modo".