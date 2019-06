Midway: Nick Jonas e Mandy Moore nelle prime foto del war movie

Le star Nick Jonas e Mandy Moore fanno la loro comparsa nelle prime foto di Midway, epico war movie diretto da Roland Emmerich.

Basato sulla vera storia della Battaglia di Midway, punto di svolta del teatro bellico del Pacifico durate la Seconda Guerra Mondiale, Midway racconta l'eroico exploit di un gruppo di soldati e aviatori che riuscirono a dare una svolta alla Guerra con le loro imprese.

Il nutrito cast di Midway comprende Eckhart, Jonas, Dennis Quaid, Keean Johnson, Tadanobu Asano, Darren Criss ed Ed Skrein. Con loro Patrick Wilson nei panni dell'Ammiraglio Edwin Layton, Luke Evans in quelli del Comandante Wade McClusky, Woody Harrelson nel ruolo dell'Ammiraglio Chester Nimitz e Mandy Moore. La sceneggiatura è firmata da Wes Tooke.

Roland Emmerich: le quattro variazioni del disaster movie moderno

Parlando del film, Roland Emmerich ha sottolineato l'attualità della storia 77 anni dopo spiegando che "mostra un'America che non è una super potenza, ma un paese appena uscito da una recessione che tenta di stare fuori dalla guerra perché fa schifo. Era un'epoca semplice, ma anche un momento in cui c'era chi era disposto a mettere a rischio la propria vita per un ideale."

Midway arriverà nei cinema a novembre 2019.