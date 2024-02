Moon Knight: Oscar Isaac vorrebbe tornare come parte dei Midnight Sons della Marvel

Da quando Moon Knight ha terminato la sua programmazione su Disney+, ormai quasi due anni fa, non ci sono più stati aggiornamenti concreti per una Stagione 2, ma Oscar Isaac ha ammesso di voler tornare e magari vedere il suo personaggio nei Midnight Sons.

"Penso sarebbe un'opportunità interessante vedere i Midnight Suns", ha dichiarato Isaac durante un panel al Middle East Film and and and Comic Con nel fine settimana. "Ci sono personaggi davvero interessanti e ora che abbiamo gettato le basi e capito chi sono Marc, Steven e Jake, potrebbe essere un'opportunità interessante vederlo come parte di una squadra e che tipo di dinamica si creerebbe. Quindi penso che sarebbe eccitante e spero proprio che ci sia spazio per esplorare questa possibilità".

Chi sono i Figli della Mezzanotte?

I Figli della Mezzanotte, o Midnight Sons, sono una squadra soprannaturale di eroi occulti che si occupa degli angoli più oscuri dell'Universo Marvel. In un modo o nell'altro, ognuno dei membri ha avuto "un assaggio di dannazione" e sono costantemente attratti dal combatterla per evitare che altri subiscano lo stesso destino. Questo conferisce alla squadra, che è stata anche protagonista del videogioco Midnight Suns, una grinta che la rende più dark della Justice League Dark (sorta di corrispettivo in casa DC).

I Figli di Mezzanotte si sono riuniti per la prima volta durante l'evento degli anni '90 "Rise of the Midnight Sons". Lilith, la Madre dei Demoni, intendeva inondare la Terra con un esercito di suoi figli, i Lilin, aprendo un portale per l'Inferno. Danny Ketch iniziò ad avere incubi sulla loro invasione e chiese aiuto a Johnny Blaze. Insieme, i due diventano gli Spiriti della Vendetta, ma non sono all'altezza di Lilith e della sua orda.

Moon Knight 2 si farà? Un video di Oscar Isaac e del regista Mohamed Diab sembra confermare il rinnovo

Fortunatamente, Doctor Strange chiamò a raccolta nove esseri legati al soprannaturale. Questi nove eroi erano i Nightstalkers (Blade, Hannibal King e Frank Drake), i Darkhold Redeemers (Victoria Montesi, Louise Hastings e Sam Buchanan) e Morbius il Vampiro Vivente. Con i loro poteri combinati, i Figli della Mezzanotte furono in grado di respingere Lilith e i Lilin all'Inferno.