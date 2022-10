Licantropus, la sceneggiatrice rivela le ispirazioni fumettistiche dello speciale Marvel di Disney+

Marvel Studios presenta: Licantropus è ormai approdato su Disney+, ed è la visione perfetta per questo Halloween. Ma quali sono state le ispirazioni fumettistiche dello speciale dei Marvel Studios? Ne parla la sceneggiatrice.

Ai microfoni di Collider, come riporta anche Comicbook, Heather Quinn ha raccontato che, pur non essendoci un arco narrativo in particolare come riferimento, lei e Michael Giacchino hsnno comunque tratto ispirazione dal cartaceo nella realizzazione di Marvel Studios presenta: Licantropus (Werewolf by Night).

"Carnival of Fear (Werewolf by Night #6, 1973) è fondamentalmente questa storia in cui Jack (nello speciale interpretato da Gael García Bernal) viene catturato da questa sorta di mago che lavora al circo e lo getta in una abbia per farlo poi trasformare davanti alla folla, e si fa pagare per lo spettacolo" spiega Quinn "Lo abbiamo trovato così inquietante. È stata scritta negli anni '70, ma questa storia ci pareva così dark, e per diversi aspetti molto umana".

"Potevi percepire [il disagio]: 'Buttiamo qualcuno in una gabbia, e sfruttiamolo per fare dei soldi e lasciare che tutti lo vedano'. Ci è sembrato molto moderno e inquietante, quindi abbiamo pensato ci fosse molto su cui poter lavorare" continua la sceneggiatrice.

Werewolf By Night, le ispirazioni dietro lo speciale di Halloween del MCU con Gael García Bernal

Ma non solo "Carnival of Fear" ha offerto ottimi spunti. Anche Werewolf by Night #4, "Danger Game", ha contribuito: "Qui abbiamo un cacciatore che si è stufato di andare a caccia degli animali più grossi che possa trovare, ormai è annoiato, e così invita Jack su un set cinematografico per dargli la caccia".

"Ancora una volta, ci è sembrato incredibilmente inquietante. Era così bizzarro, dark, e angosciante. E immagino ci abbia intrigato il tipo di emozioni che può evocare questo tipo di villain, qualcuno che ti vuole sfruttare e trasformare in fenomeno da baraccone. Ma anche che vede il tuo essere diverso in negativo, che ti crede un mostro, una creatura inferiore. Per cui abbiamo amato anche questa storia, e penso che ci abbia aiutato a capire che volevamo portare qualcosa di simile in scena" ha infine concluso.

E voi, avete già visto Marvel Studios presenta: Licantropus?