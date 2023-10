Licantropus a colori: il trailer della nuova versione dello speciale della Marvel

Il 20 ottobre arriverà su Disney+ la versione a colori di Licantropus, lo speciale della Marvel diretto da Michael Giacchino, e nell'attesa è stato condiviso il trailer.

Nel video si possono vedere alcune sequenze del progetto, messe a confronto con le immagini in bianco e nero.

Di cosa parla Licantropus

Il giovane Jack Russell è il protagonista dello speciale horror Marvel Studios presenta: Licantropus (titolo originale Werewolf by Night), che racconta della sua trasformazione in lupo mannaro. Il personaggio - interpretato da Gael García Bernal - nasce negli anni 70 grazie alla fantasia e alla bravura di Gerry Conway ai testi e Mike Ploog ai disegni e diventa protagonista della testata a lui dedicata, chiamata proprio Werewolf by Night.

La sinossi del progetto diretto da Michael Giacchino, spiega: "In una notte oscura e cupa, un gruppo segreto di cacciatori di mostri emerge dalle ombre e si riunisce al tempio di Bloodstone dopo la morte del loro leader. In un memoriale strano e macabro della vita del leader, i partecipanti sono spinti dentro una gara misteriosa e mortale per ottenere un relitto potente, dando vita a una caccia che li porterà faccia a faccia contro un pericoloso mostro".