Mickey Rourke: "Elon Musk sfida Johnny Depp? Ho un'idea migliore: prova a picchiare me"

Mickey Rourke risponde per le rime a Elon Musk, che ha sfidato Johnny Depp in un combattimento, invitandolo a prendersela con qualcuno della sua taglia.

Mickey Rourke interviene nella disputa tra Elon Musk e Johnny Depp, di fronte alla minaccia lanciata dal miliardario possessore di Tesla, Michey Rourke rilancia invitandolo a rifarsela con uno della sua stazza... lui per esempio.

In questo periodo Mickey Rourke è più bellicoso del solito. Dopo aver rinverdito la lite con Robert De Niro definendolo "fottuto piagnucolone", l'attore con l'hobby del pugilato se la prende con il miliardario Elon Musk. Ecco cosa scrive l'attore su Instagram:

"Ho appena letto che ELON MUSK ha sfidato Johnny Depp in un combattimento. Ho un'idea migliore se Elon Musk ha voglia di combattere e vuole affrontare qualcuno della sua taglia, sarei felice di dare una lezione a mr. sono-un-duro Elon Musk. Pugni nudi, gomiti e ginocchia e io userò solo la mia mano sinistra. Possiamo scommettere 200mila dollati a testa, chi vince prende tutto, senza regole, Così invece di prendersela con qualcuno che pesa 60 chili, ti faccio il culo io. Con i più cari saluti, Mickey "Marielito" Rourke".

La "sfida" a cui Rourke fa riferimento è la lotta in gabbia a cui Elon Musk ha invitato Johnny Depp in seguito al suo coinvolgimento nel processo che vede Depp contrapposto all'ex moglie Amber Heard, che con Musk avrebbe intrattenuto una breve relazione sentimentale. Nel corso del procedimento sarebbe riaffiorato un sms in cui Johnny Depp minacciava di tagliare il pene di Elon Musk, al che il miliardario - risentito - ha così commentato:

"Se Johnny vuole sfidarmi in un combattimento in gabbia, basta farmelo sapere".

A quanto pare, però, Mickey Rourke non sarebbe d'accordo.