Mickey Rourke, frasi omofobe al Grande Fratello UK: la produzione interviene

La star di Sin City e The Wrestler protagonista in negativo della versione celebrity del famoso reality show nel Regno Unito.

A pochi giorni dal suo ingresso nella casa, Mickey Rourke è stato ufficialmente ammonito nel corso del programma britannico Celebrity Big Brother, a causa di alcuni commenti omofobi verso JoJo Siwa.

Nel corso di una conversazione, Rourke ha chiesto a Siwa se preferisse i ragazzi o le ragazze. Alla risposta di Siwa, dichiaratamente omosessuale e in relazione con una persona non binaria, Mickey Rourke ha ribattuto con frasi offensive e omofobe.

Le frasi omofobe di Mickey Rourke a Celebrity Big Brother

"Se rimango più di quattro giorni non sarai più gay" ha risposto l'attore a Jojo Siwa. In seguito, Rourke ha manifestato l'intenzione di votare per 'buttare fuori la lesbica', utilizzando un termine dispregiativo nei confronti di Siwa e giustificandosi in seguito affermando di essersi riferito ad una sigaretta.

Profondamente turbata, JoJo Siwa è stata consolata da Chris Hughes mentre la produzione del programma è intervenuta tempestivamente convocando Rourke nella Diary Room e informandolo che il suo linguaggio era offensivo e inaccettabile, ammonendolo formalmente.

Le scuse di Mickey Rourke e l'indignazione sul web

In seguito, Mickey Rourke si è scusato con Siwa, attribuendo le sue parole ad un carattere particolarmente impulsivo. Siwa ha accettato le scuse, sottolineando l'importanza di evitare un linguaggio simile in futuro.

L'indignazione degli spettatori non si è fatta attendere sul web, così come le parole di Kath Ebbs, partner di JoJo Siwa, che ha definito Rourke un 'maiale disgustoso e pericoloso', e invitando il pubblico a votarlo per farlo uscire dal programma.

Mickey Rourke in una scena di Iron Man 2

L'ultima apparizione di Mickey Rourke sul grande schermo risale al 2023, quando recitò nel film di Roman Polanski, The Palace, ambientato in un hotel svizzero nel quale il regista trascorse la notte del 31 dicembre 1999 aspettando il nuovo millennio.