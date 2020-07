Johnny Depp: “taglierò il pene di Elon Musk“, il presunto amante di Amber Heard

Johnny Depp avrebbe minacciato di tagliare il pene di Elon Musk, sospettato di aver una relazione con l'allora moglie Amber Heard. Le chat telefoniche dell'attore sono state mostrate alla corte nel processo che la star dei Pirati dei Caraibi ha intrapreso contro The Sun che lo definì un 'picchiatore di mogli'.

Le rivelazioni sul matrimonio da incubo tra Johnny Depp e Amber Heard continuano, dopo che nei giorni scorsi Amber Heard ha diffuso due foto shock per dimostrare il consumo di droga da parte di Johnny Depp. Oggi alla corte dove si tiene il processo tra la star de Il Pirata dei Caraibi e il quotidiano The Sun, sono stati mostrati dei messaggi inviati dall'attore a Christian Carino, ex fidanzato di Lady Gaga. Secondo l'accusa, Depp era convinto che Heard avesse una relazione con Elon Musk, il miliardario fondatore di Tesla, che l'attore chiamava Mollusk. "Gli mostrerò cose che non ha mai visto prima come l'altra parte del suo cazzo quando lo taglierò", si leggerebbe nei messaggi inviati da Johnny.

Elon Musk ha negato con forza di aver iniziato una relazione con l'attrice durante il suo matrimonio, sostenendo che i due avrebbero cominciato a frequentarsi un mese dopo il divorzio. Johnny Depp avrebbe poi promesso di umiliare pubblicamente l'ex moglie: "Vuole essere umiliata totalmente, lo sarà, Avrò bisogno dei tuoi messaggi sul fratello di San Francisco... Mi dispiace persino chiedere ... Ma lei ha succhiato il cazzo di Mollusco e lui le ha pagato quella merda di avvocati". Subito dopo un riferimento alla petizione nata sul web per fa cacciare Amber Heard da Aquaman: "la voglio fuori dal film della WB". Depp si è difeso dicendo "Il signor Carino era molto interessato a diventare un mio agente in quel momento, quella petizione credo sia stata presentata anni dopo. Non l'ho orchestrata io".