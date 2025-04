Mickey Rourke si scusa per l'espulsione da Celebrity Big Brother: "Mi vergogno, ho superato i limiti"

Mickey Rourke, dopo l'espulsione dalla trasmissione Celebrity Big Brother, ha chiesto scusa per il suo comportamento, sottolineando di vergognarsi per quanto accaduto.

L'attore, che aveva già ricevuto un avvertimento, è stato fatto uscire dalla casa dopo un litigio con Chris Hughes in cui ha usato un 'linguaggio minaccioso e aggressivo'.

I motivi dell'uscita della star

I produttori di Celebrity Big Brother non avevano inoltre apprezzato le parole considerate inappropriate rivolte a Ella Rae Wise, facendo dei riferimenti di tipo sessuale.

Mickey Rourke aveva poi perso il controllo nei confronti di Chris Hughes mentre la star del piccolo schermo parlava di una persona che non stava comportandosi in modo corretto nella casa, senza però fare nomi, essendo convinto che stesse parlando di lui.

Dopo essere stato informato che avrebbe dovuto andarsene, l'attore ha dichiarato davanti alle telecamere: "Mi dispiace. Non posso ritirare ciò che ho detto, ho superato i limiti e mi assumo la responsabilità per aver fatto la cosa sbagliata. Perché ho perso il controllo e ho cercato di controllare quell'aspetto della mia personalità per tutta la mia vita. E vorrei aver avuto un miglior autocontrollo e sono davvero dispiaciuto".

L'ammissione dell'attore

Mickey ha ribadito: "Mi vergogno di me stesso per aver perso il controllo per qualche secondo in quella situazione".

Rourke, che fin dalle prime ore nello show si era messo nei guai per delle frasi rivolte a JoJo Siwa, ha proseguito: "Incolpo me stesso. So che è stato un mio errore, so che sono irascibile. So che ho sconvolto molte persone lì fuori. Mi dispiace. Mi vergogno davvero per essere arrivato in quella situazione. Ho sbagliato. Immagino di poter dire che sono un work in progress".