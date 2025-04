Mickey Rourke cacciato da Celebrity Big Brother: l'attore ha infranto le regole del programma

La star di The Wrestler e Sin City è stata messa alla porta dalla produzione del programma per un comportamento definito inaccettabile.

Mickey Rourke è stato cacciato dalla casa del Celebrity Big Brother dopo aver infranto le regole del programma. Secondo quanto riporta il Sun, l'attore era il concorrente più pagato di quest'edizione.

La produzione ha deciso di mandarlo via dal programma dopo soli sei giorni a causa di un comportamento definito inaccettabile. La scelta definitiva ha fatto seguito ad un richiamo ricevuto in precedenza per un insulto omofobo pronunciato durante un episodio.

La dichiarazione di Celebrity Big Brother

Un portavoce di Celebrity Big Brother ha dichiarato:"Mickey Rourke ha accettato di lasciare la casa di Celebrity Big Brother questa sera, dopo un confronto con il Grande Fratello riguardo all'ulteriore utilizzo di linguaggio inappropriato e ad altri episodi di comportamento inaccettabile".

Primo piano di Mickey Rourke in Immortals 3D

Secondo alcune fonti, Mickey Rourke avrebbe mostrato un atteggiamento 'minaccioso e aggressivo' nei confronti di un altro concorrente, il presentatore sportivo televisivo Chris Hughes, durante una discussione legata ad una prova.

L'espulsione durante la prova e l'esperienza di Mickey Rourke nella casa

L'attore era riuscito a superare la prima eliminazione della stagione, quando il politico Michael Fabricant è stato espulso tra gli applausi del pubblico. Tuttavia, la permanenza di Rourke nella casa è stata segnata da momenti imbarazzanti e da numerose critiche da parte degli altri concorrenti.

Una fonte interna al programma ha dichiarato alla stampa:"Mickey non sarebbe mai arrivato fino alla fine ma nessuno si aspettava che lasciasse così presto, e certamente non in queste circostanze".

Mickey Rourke in una scena di The Wrestler

Nei giorni scorsi avevano fatto parecchio discutere le frasi omofobe di Mickey Rourke nei confronti di una sua compagna di programma all'interno della casa del Grande Fratello UK.