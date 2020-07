Mickey Rourke insulta Robert De Niro: "Sei un fottuto piagnucolone"

Mickey Rourke ha risposto alle accuse di Robert De Niro che lo ha definito un bugiardo, proseguendo così una rivalità che prosegue ormai da 30 anni. Nella giornata di ieri un post condiviso su Instagram ha rialzato la tensione esistente tra i due con la star di The Wrestler che ha definito il collega un "piagnucolone".

Nel post pubblicato online da Mickey Rourke ha dichiarato: "Ehi Robert De Niro, esatto sto parlando con te, tu fottuto piagnucolone. Un mio amico mi ha recentemente detto che alcuni mesi fa hai detto ai quotidiani 'Mickey Rourke è un bugiardo e dice ogni tipo di ca**ata''. Ascoltami, Mister Spaccone nei film, sei la prima persona a chiamarmi un bugiardo ed era nei giornali".

L'attore ha quindi proseguito il suo messaggio sottolineando: "Lasciami dire qualcosa, teppistello, quando ti vedrò giuro a Dio su mia Nonna, mio fratello e tutti i miei cani, ti metterò in imbarazzo decisamente al 100%. Mickey Rourke e Dio mi è testimone".

Tra i commenti l'attore ha inoltre sottolineato che presto si trasferirà a New York e quindi è certo che avverrà l'incontro con il suo rivale.

A settembre Mickey aveva dichiarato in televisione che avrebbe potuto avere un ruolo in The Irishman, spiegando i motivi per cui non è stato possibile: "Martin Scorsese voleva incontrarmi per un film con Al Pacino, Joe Pesci e Robert De Niro. La persona del casting ha detto al mio manager che Robert De Niro si rifiutava di lavorare con me in un film".

I produttori del lungometraggio e la casting director Ellen Lewis hanno però smentito che questo sia realmente accaduto.

Mickey Rourke e Robert De Niro avevano lavorato insieme in occasione di Angel Heart - Ascensore per l'inferno, il film diretto da Alan Parker nel 1987 e tra i due, evidentemente, non c'è stato un bel rapporto.