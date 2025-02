Mickey 17, Steve Buscemi è sbalordito: "Robert Pattinson ha copiato il mio accento in Fargo"

Pattinson ha citato il suo modello per il curioso accento del suo personaggio, modello che ha reagito con stupore anche se ha ammesso di non aver ancora visto il film.

A far discutere non è solo l'eccentricità della storia del nuovo film di Bong Joon-ho, l'atteso Mickey 17, nei cinema italiani dal 6 marzo, ma anche il curioso accento adottato dal protagonista Robert Pattinson nel film. Accento che imiterebbe quello adottato da Steve Buscemi in Fargo.

Buscemi ammette di essere rimasto "sbalordito" dal fatto che Robert Pattinson abbia accidentalmente copiato il suo accento di Fargo per Mickey 17. Basata sul romanzo del 2022 di Edward Ashton, la commedia fantascientifica segue un uomo di nome Mickey che si offre volontario per fare il lavoratore clone usa e getta in una colonia umana. Per il personaggio, Pattinson ha recentemente rivelato di aver accidentalmente basato il suo accento su quello di Buscemi in Fargo. Ma lui cosa ne pensa?

Durante un'intervista con l'Hollywood Reporter, Buscemi ha reagito dicendosi "sbalordito" anche se non ha ancora potuto vedere il film.

"Sono un po' sbalordito da quello che è successo" ha confessato. "Non l'ho ancora sentito parlare e non ho visto il film. Il mio personaggio e quello di Peter Stormare erano una specie di outsider, quindi non ho mai usato l'accento del Minnesota. Non sono sicuro se fosse questo ciò che intendeva o se si sia ispirato al mio accento, alla mia voce o al modo in cui parlava il mio personaggio. Senza vedere il film, non sono sicuro a cosa si riferisca, ma ne sono stupefatto".

Robert Pattinson con indosso la tuta da astronauta

Le rivelazioni di Robert Pattinson

Durante la conferenza stampa di Mickey 17 al Festival di Berlino all'inizio di questo mese, Robert Pattinson ha rivelato che il regista Bong Joon-ho ha usato Peter Stormare di Fargo come punto di riferimento per la diciottesima iterazione di Mickey, e questo lo ha ispirato a basare l'accento di Mickey 17 su Steve Buscemi. Questa non è stata una scelta intenzionale da parte di Pattinson, poiché non si era nemmeno reso conto di averlo fatto fino al giorno della conferenza stampa al Festival del cinema di Berlino, più di due anni dopo la fine delle riprese.

Robert Pattinson e... Robert Pattinson in Mickey 17

Nel film cult dei fratelli Coen del 1996, i personaggi di Steve Buscemi e Peter Stormare sono degli outsider che non vengono da Fargo e non parlano con il distintivo accento del Minnesota, noto per le sue vocali strette e per i suoni della "o" allungati. Buscemi e Stormare hanno più o meno usato le loro vere voci per Fargo, motivo per cui la scelta di Bong Joon-ho e Pattinson di usarli come modelli per Mickey 17 sembra piuttosto insolita.

Ma tra i modelli di riferimento dichiarati di Pattinson per il personaggio, c'è anche la performance fisica di Jim Carrey in Scemo e più scemo, le voci di Ren e Stimpy e Johnny Knoxville e Steve-O di Jackass. A partire dal 6 marzo scopriremo anche con quale esito.