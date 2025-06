Mickey 17, ecco perché il 4K UHD è perfetto per un futuro distopico con un doppio Robert Pattinson

Il film di fantascienza diretto da Bong Joon-ho, regista di Parasite, è arrivato in homevideo con un'ottima edizione 4K targata Warner. Video e audio perfetti per descrivere un futuro distopico, discreti gli extra.

Con Parasite il regista Premio Oscar Bong Joon Ho aveva già dimostrato di non essere certo un regista banale. Adesso il rivoluzionario film di fantascienza Mickey 17, interpretato da Robert Pattinson (nel cast anche Toni Collette e Mark Ruffalo), lo ha confermato. Decisamente originale infatti la storia ambientata nel futuro di Mickey Barnes, inviato in una spedizione per colonizzare il pianeta Niflheim ma soprattutto uomo "sacrificabile" nelle situazione pericolose e per vari esperimenti: dopo ogni morte, infatti, l'uomo viene rigenerato in un nuovo corpo con una stampante 3D biologica e con la maggior parte dei suoi ricordi intatti. Solo che a un certo punto di Mickey in vita ce ne saranno due.

Robert Pattinson in una scena di Mickey 17

Filosofia e riflessioni etiche e morali non mancheranno in questo materiale bollente che parla di clonazione, di doppi, di colonizzazione spaziale, di futuro dell'umanità e dell'impatto della tecnologia sulla società. Con queste premesse, Mickey 17 è un film che necessitava di un adeguato trasferimento in homevideo. Cosa che Warner Bros. Home Entertainment ha assicurato con varie edizioni. Noi abbiamo potuto apprezzare quella tecnicamente più prestigiosa, ovvero l'edizione 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray), che tra l'altro è disponibile anche in varie edizioni steelbook.

Il video 4K UHD e una scenografia distopica

L'edizione 4K UHD di Mickey 17

La premessa per parlare del video 4K UHD targato Warner di Mickey 17 è che siamo di fronte a un film che per creare un mondo futuro molto particolare nel look e per nulla naturale, ricorre continuamente a elementi CGI e a una scenografia distopica. Ebbene tutto questo viene riprodotto in modo adeguato ed efficace, con un video a tratti volutamente sporco e un po' granuloso, ma con un bel dettaglio capace di evidenziare particolari grandi e piccoli in ogni circostanza, e un quadro che regala anche anche un'eccellente profondità.

Robert Pattinson interpreta Mickey 17 e Mickey 18

Va detto che in qualche interno più scuro l'oscurità e le ombre sembrano un po' opprimenti e incombono pesantemente in queste scene lievemente più pastose, ma anche in tali frangenti oggettivamente difficili il quadro si mantiene stabile e compatto, favorendo sempre un'emersione del dettaglio e soprattutto tenendo lontani banding o sbavature da compressione che in questo contesto particolare erano potenziali pericoli. Sul piano cromatico, grazie anche a HDR e Dolby Vision, la rappresentazione dei colori è curata e fedele a un universo che come si diceva è decisamente originale anche nelle sue tonalità.

Audio immersivo tra astronavi, pianeta ghiacciato e striscianti

L'audio è convincente già nella traccia italiana in DTS HD 5.1, e risulta ancora più immersivo nel Dolby Atmos inglese. Oltre a dialoghi chiari e nitidi, la carta vincente dell'ascolto è quella di essere immersi in un'atmosfera di sottofondo decisamente realistica, con tanti rumori che si fanno largo all'interno delle astronavi. Ma l'ambienza è molto efficace anche sul pianeta ghiacciato con i suoi venti gelidi, e soprattutto nell'attività degli striscianti.

Toni Collette e Mark Ruffalo, ovvero il tirannico Kenneth Marshall e sua moglie

Da apprezzare la direzionalità chirurgica di dialoghi ed effetti, con perfetti spostamenti sui canali laterali e posteriori a volte ulteriormente drammatizzati da una certa eco. Le poche scene d'azione, oltre al coinvolgimento di tutti i diffusori, mettono in mostra un sub muscolare, capace di sfoderare bassi pesanti. Fra i vantaggi della traccia Dolby Atmos originale, il suggestivo utilizzo in alcune scene dei canali di altezza a sfruttare la verticalità.

Gli extra: mezz'ora di approfondimenti

Robert Pattinson nei panni del protagonista del film

Per quanto riguarda gli extra troviamo circa mezz'ora di materiali divisi in tre featurette. Si comincia con Behind the Lens: Bong Joon Ho's Mickey 17 (11' e mezzo), nella quale i principali membri del cast e della troupe, tra cui lo sceneggiatore e regista Bong Joon Ho e gli attori Robert Pattinson, Mark Ruffalo e Toni Colette, parlano brevemente della storia del film, del suo adattamento, della sua realizzazione, dei personaggi e dei temi sociali. A seguire Mickey 17: A World Reimagined (10'), contributo dedicato soprattutto alla scenografia, agli effetti visivi, agli effetti speciali, ai costumi e a tutte le tecnologie per costruire il complesso universo in cui è ambientato il film. In chiusura, oltre a due trailer, The Faces of Niflheim (8') sul casting e i vari personaggi del film.