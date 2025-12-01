Mickey 17 debutta in prima TV: il film con Robert Pattinson da stasera su Sky Cinema

Lunedì 1° dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, e in streaming su NOW, arriverà il film diretto dal regista Bong Joon Ho.

Sky Cinema ha annunciato che Mickey 17 arriverà lunedì 1° dicembre sugli schermi televisivi: l'appuntamento per la visione del film scritto e diretto da Bong Joon Ho con star Robert Pattinson è stato fissato alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il lungometraggio rappresenta un ritorno al genere sci-fi per il filmmaker, già autore dell'apprezzato Snowpiercer, che ha così proposto sugli schermi la sua visione originale a sostegno di una storia che intrattiene e fa riflettere.

Cosa racconta Mickey 17

Il film Mickey 17 (di cui potete leggere la nostra recensione) è tratto dal romanzo Mickey7 scritto da Edward Ashton ed è stato distribuito da Warner Bros. Pictures.

Sugli schermi si esplorano i confini dell'identità e del sacrificio umano attraverso una storia di sopravvivenza e coscienza ai limiti dell'universo.

Mickey 17: Robert Pattinson durante una scena

Nel film Robert Pattinson interpreta Mickey, un "sacrificabile", ovvero un clone umano destinato a morire e rinascere per eseguire missioni impossibili su un pianeta ostile. Quando una sua copia sopravvive inaspettatamente, due versioni dello stesso uomo devono convivere e affrontare la crisi morale e metafisica che ne deriva.

Nel cast ci sono anche Steven Yeun nel ruolo di Timo, amico d'infanzia di Mickey e cresciuto con lui in orfanotrofio; Naomi Ackie che veste i panni di Nasha, la compagna di Mickey, divisa tra amore e disorientamento di fronte al suo doppio; Toni Collette interpreta invece la spietata governatrice del pianeta, e Mark Ruffalo il leader del progetto di colonizzazione, simbolo di un potere che manipola l'etica in nome del progresso.

Quando debutta Mickey 17 su Sky

Su Sky Mickey 17 sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.