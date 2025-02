Mickey 17: prime reazioni al film con Robert Pattinson "strano, caotico", "allegoria perfetta del capitalismo"

C'è chi non manca di notare la natura astrusa e caotica del film di Bong Joon-ho e c'è chi lo definisce 'l'allegoria perfetta per la fase infernale del capitalismo in cui ci troviamo'.

A sei anni dall'uscita di Parasite, il nuovo film di Bong Joon-ho si è fatto desiderare a lungo. Colpito da continui slittamenti nell'uscita, finalmente Mickey 17 arriverà nei cinema italiani il 6 marzo dopo essersi fatto desiderare a lungo. Nel frattempo sono approdate in rete le prime reazioni della critica dopo la premiere londinese del film che ha catturato l'attenzione con le sue allegorie raffinate e un tantino criptiche.

L'integrità della versione finale di Mickey 17 ha destato preoccupazione tra i fan del regista coreano per via dei continui spostamenti nell'uscita voluti da Warner Bros.; in origine la pellicola sarebbe dovuta uscire nel marzo 2024, ma gli slittamenti si sono susseguiti spostando la release di un anno. Basato sul romanzo del 2022 di Edward Ashton, Mickey7, il film vede Robert Pattinson nei panni di un "sacrificabile": una recluta che viene inviata in missioni fatali a colonizzare un pianeta ghiacciato e poi clonata di nuovo con la maggior parte dei suoi ricordi intatti.

Insieme a Robert Pattinson, nel cast troviamo anche Mark Ruffalo, Steven Yeun, Naomi Ackie e Toni Collette. Prima dell'arrivo in sala, Mickey 17 avrà la sua premiere a giorni al Festival di Berlino nella sezione Berlinale Special Gala.

Un film eccentrico e denso di significato per la critica

Adam McKay, autore di pellicole come Anchorman, La grande scommessa e Don't Look Up, ha elogiato il film, definendolo "un'allegoria perfetta per la fase infernale del capitalismo in cui ci troviamo adesso".

La scrittrice Karen Han ha rivelato che Mickey 17 "vale l'attesa e vanta una performance davvero meravigliosa di Robert Pattinson".

Il critico cinematografico di IndieWire, David Ehrlich, non sisbilancia visto che vige ancora l'embargo sul film, ma scrive: "Siate certi che Bong Joon-ho è ancora molto abile a fare film".

Il caporedattore di Fandango, Erik Davis, ha definito il film una "rivoluzione assoluta" e ha elogiato la prima metà definendola "incredibile" prima che il film "si stabilizzi in qualcosa di più potente e attuale nel classico stile Bong".