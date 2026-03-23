Michael, il nipote di Michael Jackson sul biopic: "Ho ballato fino a farmi sanguinare i piedi"

Interpretare una leggenda è sempre un rischio. Ma Jaafar Jackson, nipote del Re del Pop, ha scelto una strada precisa per il suo ruolo nel film biografico: non copiare, ma diventare.

Jaafar Jackson racconta la preparazione estrema per interpretare suo zio Michael Jackson nel biopic Michael. Allenamenti estenuanti, dolore fisico e dedizione assoluta: l'attore ha spinto il corpo al limite per incarnare il Re del Pop.

Un ruolo che consuma: tra sangue, disciplina e ossessione

Entrare nei panni di Michael Jackson non è solo una sfida artistica, è quasi una prova di resistenza. Lo sa bene Jaafar Jackson, protagonista del biopic Michael, che ha raccontato senza filtri il percorso necessario per avvicinarsi a una figura tanto iconica quanto complessa. E la parola chiave, più di ogni altra, è sacrificio.

La locandina di Michael

"Sapevo quanto sarebbe stato difficile interpretare Michael Jackson... e non è stato facile, per niente", ha spiegato l'attore, sottolineando quanto il lavoro richiesto sia stato ben oltre le aspettative iniziali. Nonostante il legame familiare - essendo figlio di Jermaine Jackson - il suo ingresso nel progetto non è stato una scorciatoia. Al contrario, è stato l'inizio di un processo rigoroso, quasi ossessivo.

Per prepararsi, Jaafar si è affidato ai coreografi Rich e Tone Talauega, già collaboratori di Michael e coinvolti anche nel musical MJ. L'obiettivo non era semplicemente replicare i movimenti, ma comprenderne il linguaggio, la precisione, il peso. "Ogni movimento conta. Ogni dettaglio conta", ha ribadito il regista Antoine Fuqua, spiegando quanto sia impossibile affrontare la danza di Jackson con leggerezza.

Il risultato? Ore e ore di prove, ripetute fino allo sfinimento. "Provavo per ore e ore finché un singolo movimento non era perfetto... ballavo finché i piedi sanguinavano o diventavano insensibili". Una dichiarazione che non suona come iperbole, ma come una fotografia precisa di un metodo. Un approccio che ha trasformato la preparazione in un'esperienza fisica estrema, al limite tra dedizione e resistenza.

E nei momenti di dubbio, quando il corpo chiedeva una pausa, la risposta arrivava da una domanda semplice ma decisiva: "Cosa farebbe Michael?". Una bussola mentale che ha guidato ogni scelta, spingendo Jaafar a superare i propri limiti.

Oltre l'imitazione: quando la trasformazione diventa identità

Se la preparazione racconta il sacrificio, il risultato sembra parlare di qualcosa di più profondo: una trasformazione che ha colpito anche chi conosceva Michael Jackson meglio di chiunque altro. I fratelli della leggenda, tra cui Marlon Jackson, hanno assistito alla performance di Jaafar con un misto di sorpresa e commozione.

Jafaar Jackson nei panni dello zio Michael Jackson

"Non stava imitando Michael. È diventato Michael, e questa è la differenza", ha dichiarato Marlon, sintetizzando in una frase il cuore del progetto. Non una semplice ricostruzione, ma un passaggio di identità, quasi un riflesso familiare che prende forma sullo schermo.

Anche Jackie Jackson ha ricordato l'impatto emotivo del primo sguardo: "Quando lo abbiamo visto per la prima volta... abbiamo iniziato a piangere. Sembrava di rivedere nostro fratello". Un'affermazione forte, che restituisce la portata del lavoro svolto e il livello di somiglianza raggiunto. Più che una performance, una rievocazione.

Il film, diretto da Fuqua, seguirà le prime fasi della carriera di Michael, dai Jackson 5 fino all'era di Bad, cercando di catturare non solo l'artista, ma anche l'energia che lo ha reso unico. E proprio in questo equilibrio si gioca la sfida più grande: restituire un mito senza ridurlo a icona.

Jaafar ha raccontato uno dei momenti più intensi prima delle riprese: "Mi guardavo allo specchio con trucco, capelli e costume... e ho pensato: 'Sono davvero qui. Non si torna indietro. È il momento di dare il miglior spettacolo possibile'".

Con l'uscita fissata per il 24 aprile 2026, Michael si prepara a confrontarsi con aspettative altissime. Ma al di là del risultato finale, una cosa è già chiara: questa non è stata una semplice interpretazione. È stata una trasformazione costruita passo dopo passo, movimento dopo movimento, fino al limite fisico.