"Thriller", la creazione dell'album di Michael Jackson diventa un documentario

E' iniziata la produzione di un documentario su Thriller di Michael Jackson, l'album più venduto di tutti i tempi. A dirigere il progetto, che non ha ancora un titolo, sarà Nelson George, il noto storico della musica, giornalista e regista di documentari.

Thriller ha venduto 34 milioni di copie solo negli Stati Uniti e circa 100 milioni di copie in tutto il mondo, ha vinto otto Grammy Awards e ha prodotto sette singoli nella top 10. È stato rilasciato 40 anni fa il mese prossimo.

Thriller: Michael Jackson in un'immagine del videoclip di Landis

Il documentario "porta i fan indietro nel tempo alla realizzazione dell'album da record e all'uscita di cortometraggi rivoluzionari che hanno ridefinito il formato del video musicale e affascinato il pubblico a livello globale", secondo quanto riportano le fonti di Deadline che ha annunciato il progetto. "'Billie Jean' rimane la canzone di Michael Jackson più ascoltata in streaming e 'Thriller' è l'unico video musicale che è stato inserito nell'élite National Film Registry della Library of Congress."

Il documentario diretto da Nelson George conterrà "filmati mai visti e interviste spontanee", racconterà "il momento della carriera di Michael Jackson che ha portato il cantante a diventare una mega celebrità creando un fenomeno della cultura pop che continua a influenzare il mondo della musica, della televisione, della danza, della moda e altro ancora oggi".

"_L'uscita di Thriller ha ridefinito Michael Jackson, portandolo da teen star a superstar adulta, che ha composto canzoni memorabili, cantato _magnificamente e raggiunto il più alto livello di performance sul palco", ha dichiarato il regista in una nota.

Insieme alla hit Billie Jean, Thriller includeva i brani Beat It, Wanna Be Startin' Something, Human Nature, la canzone che dà il titolo all'album e The Girl Is Mine, un duetto con Paul McCartney. Thriller è stato pubblicato dalla Epic Records e prodotto da Quincy Jones, che aveva collaborato con Michael Jackson al suo album precedente, Off the Wall.

Sony Music Entertainment distribuirà il documentario. Colin Hanks e Sean Stuart di Company Name saranno produttori. John Branca e John McClain saranno i produttori esecutivi. Non è stata ancora annunciata alcuna data di uscita.

Jackson è morto nel giugno del 2009 all'età di 50 anni.