Michael Jackson, prime reazioni al film sul re del Pop: "Miglior biopic di sempre", "noioso e monotono"

In concomitanza con la sontuosa premiere tenutasi lunedì sera a Los Angeles, sono arrivate in rete le prime reazioni alla visione di Michael, biopic musicale diretto da Antoine Fuqua e dedicato alla star del pop Michael Jackson.

Primo biopic ufficiale sul popolarissimo cantante, Michael racconta la storia del fenomeno musicale, dai suoi esordi alla Motown con i fratelli nei mitici Jackson 5 fino al successo ottenuto solista. Si è molto speculato sulla possibilità che il film includesse anche gli aspetti più controversi della vita singolare di Jackson, ma la pellicola targata Lionsgate ha ottenuto i diritti per l'utilizzo della musica di Jackson ed è prodotta da Graham King, l'uomo dietro al pluripremiato film biografico su Freddie Mercury e i Queen, Bohemian Rhapsody, che ha incassato ben 911 milioni di dollari in tutto il mondo.

Jafaar Jackson è Michael Jackson negli anni '80 in una scena di Michael

Cosa aspettarci dal biopic su Michael Jackson

A interpretare Michael Jackson è Jaafar Jackson, nipote del cantante e figlio del fratello Jermaine Jackson. Le prime reazioni sono unanimi nel lodare la sua interpretazione del divo del pop nel passaggio da membro di una boy band di enorme successo a artista solista di fama mondiale. Il giovane Michael è interpretato da Juliano Krue Valdi. Il cast comprende anche Colman Domingo nel ruolo del padre di Michael, Joe Jackson, Nia Long in quello della madre, Katherine Jackson, e Miles Teller in quello di John Branca, avvocato e manager della popstar.

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Lauren Farrier interpreta la dirigente discografica Suzanne de Passe, Kendrick Sampson interpreta il leggendario produttore Quincy Jones, Larenz Tate veste i panni dell'onnipotente capo della Motown Berry Gordy, Liv Symone interpreta la cantante Gladys Knight e Kevin Shinick interpreta la leggenda televisiva Dick Clark.

I fratelli di Michael, sia da giovani che da adulti, sono interpretati da Jamal R. Henderson (Jermaine) e Jayden Harville (Jermaine da giovane), Tre Horton (Marlon) e Jaylen Lyndon Hunter (Marlon da giovane), Rhyan Hill (Tito) e Judah Edwards (Tito da giovane), Joseph David-Jones (Jackie) e Nathaniel Logan McIntyre (Jackie da giovane), mentre Jessica Sula interpreta La Toya Jackson, la sorella maggiore di Michael. Janet Jackson non compare nel film. L'uscita italiana di Michael è prevista per il 23 aprile.

Le prime reazioni della critica

Hollywood Reporter ha fatto una carrellata delle prime reazioni della stampa che ha visto il biopic piuttosto varie, a prima vista. Si va da "miglior biopic musicale di sempre" a "noioso e monocorde", ma tutti sono concordi nel lodare le performance spumeggianti di Jafaar Jackson e dell'istrionico Colman Domingo.

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