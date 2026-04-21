Michael Jackson, prime reazioni al film sul re del Pop: "Miglior biopic di sempre", "noioso e monotono"

Critica divisa nei primi giudizi sul controverso film che racconta l'ascesa di Michael Jackson, lodi per l'interprete, il nipote del Re del Pop Jafaar jackson.

Jaafar Jackson nei panni dello zio Michael Jackson
NOTIZIA di 21/04/2026

In concomitanza con la sontuosa premiere tenutasi lunedì sera a Los Angeles, sono arrivate in rete le prime reazioni alla visione di Michael, biopic musicale diretto da Antoine Fuqua e dedicato alla star del pop Michael Jackson.

Primo biopic ufficiale sul popolarissimo cantante, Michael racconta la storia del fenomeno musicale, dai suoi esordi alla Motown con i fratelli nei mitici Jackson 5 fino al successo ottenuto solista. Si è molto speculato sulla possibilità che il film includesse anche gli aspetti più controversi della vita singolare di Jackson, ma la pellicola targata Lionsgate ha ottenuto i diritti per l'utilizzo della musica di Jackson ed è prodotta da Graham King, l'uomo dietro al pluripremiato film biografico su Freddie Mercury e i Queen, Bohemian Rhapsody, che ha incassato ben 911 milioni di dollari in tutto il mondo.

Michael Biopic 80S
Jafaar Jackson è Michael Jackson negli anni '80 in una scena di Michael

Cosa aspettarci dal biopic su Michael Jackson

A interpretare Michael Jackson è Jaafar Jackson, nipote del cantante e figlio del fratello Jermaine Jackson. Le prime reazioni sono unanimi nel lodare la sua interpretazione del divo del pop nel passaggio da membro di una boy band di enorme successo a artista solista di fama mondiale. Il giovane Michael è interpretato da Juliano Krue Valdi. Il cast comprende anche Colman Domingo nel ruolo del padre di Michael, Joe Jackson, Nia Long in quello della madre, Katherine Jackson, e Miles Teller in quello di John Branca, avvocato e manager della popstar.

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Lauren Farrier interpreta la dirigente discografica Suzanne de Passe, Kendrick Sampson interpreta il leggendario produttore Quincy Jones, Larenz Tate veste i panni dell'onnipotente capo della Motown Berry Gordy, Liv Symone interpreta la cantante Gladys Knight e Kevin Shinick interpreta la leggenda televisiva Dick Clark.

I fratelli di Michael, sia da giovani che da adulti, sono interpretati da Jamal R. Henderson (Jermaine) e Jayden Harville (Jermaine da giovane), Tre Horton (Marlon) e Jaylen Lyndon Hunter (Marlon da giovane), Rhyan Hill (Tito) e Judah Edwards (Tito da giovane), Joseph David-Jones (Jackie) e Nathaniel Logan McIntyre (Jackie da giovane), mentre Jessica Sula interpreta La Toya Jackson, la sorella maggiore di Michael. Janet Jackson non compare nel film. L'uscita italiana di Michael è prevista per il 23 aprile.

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Le prime reazioni della critica

Hollywood Reporter ha fatto una carrellata delle prime reazioni della stampa che ha visto il biopic piuttosto varie, a prima vista. Si va da "miglior biopic musicale di sempre" a "noioso e monocorde", ma tutti sono concordi nel lodare le performance spumeggianti di Jafaar Jackson e dell'istrionico Colman Domingo.

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