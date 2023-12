Michael B. Jordan illeso dopo un incidente in Ferrari in un parcheggio di Hollywood

Secondo nuovi aggiornamenti Michael B. Jordan non avrebbe riportato lesioni in seguito all'incidente avvenuto sabato scorso a Hollywood.

Michael B. Jordan sarebbe rimasto illeso in seguito all'incidente avvenuto sabato sera a Hollywood all'incrocio tra Sunset Boulevard e Beachwood Drive. Secondo quanto riportato da Fox 11, il regista e star di Creed III era alla guida della sua Ferrari blu quando si è scontrato con un'automobile parcheggiata.

Un portavoce del Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha confermato a EW la collisione, ma non ha voluto identificare il conducente né fornire informazioni sul veicolo. Non ci sono stati feriti né prove di guida spericolata, ha detto il portavoce.

Il rappresentante di Jordan non ha voluto rilasciare commenti a EW ma una fonte vicina all'attore ha dichiarato a The Hollywood Reporter che Jordan "sta bene", anche se domenica sera ha saltato il Gala dell'Academy Museum per essere prudente.

Creed III, la recensione: i tormenti di Michael B. Jordan in un film ad alta intensità

La cerimonia

Durante l' Academy Museum Gala 2023 che il regista Christopher Nolan ha consegnato a Jordan il Premio Vantage 2023 ma, vista la sua assenza, la sorella Jamila ha accetato il premio in suo nome. All'evento sono stati premiati anche Oprah Winfrey, Meryl Streep e Sofia Coppola, e hanno partecipato star come Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr., Dua Lipa, Salma Hayek, Lupita Nyong'o, Jennifer Connelly, Selena Gomez e Taraji P. Henson.

Creed IV, Michael B. Jordan anticipa un "Creed Universe" alla première del terzo film?

Creed 3: Tessa Thompson è Bianca e Michael B. Jordan è Adonis Creed

I progetti

Jordan ha debuttato alla regia quest'anno con Creed III, il terzo spin-off di Rocky in cui ha anche interpretato Adonis Creed, il figlio di Apollo Creed, rivale e amico di Rocky Balboa. Il cast del threequel è composto da Tessa Thompson e Jonathan Majors ed è il primo film della saga orfano della presenza di Sylvester Stallone.

Mentre Creed IV è già in fase di sviluppo, Jordan dovrebbe recitare al fianco di Will Smith in un sequel di Io sono leggenda.