Creed IV, Michael B. Jordan anticipa un "Creed Universe" alla première del terzo film?

La star e regista di Creed III Michael B. Jordan sembrerebbe aver anticipato la costruzione di un vero e proprio Creed Universe sul red carpet della première dell'ultimo film della saga. Una quarta pellicola potrebbe essere già in fase di sviluppo?

È ai microfoni di Deadline che Michael B. Jordan, nel tentativo di fare il vago riguardo alla possibilità di un Creed IV, offre invece una risposta forse ancor più interessante.

Come si vede anche nel video dal red carpet del threequel diretto e interpretato da Jordan, l'intervistatrice sembra infatti indagare sulla produzione di un quarto capitolo della saga, ottenendo come risposta: "Direi che costruire un Creed Universe sia qualcosa di cui sono davvero entusiasta".

È il tuo modo di dirci che ci saranno diversi altri progetti di cui avete già discusso, Michael?

Dopotutto, Creed III è stato elogiato dalla critica, e Jordan ha espresso grande entusiasmo per l'esperienza vissuta come parte integrante del franchise.

"Questo viaggio intrapreso negli ultimi tre anni è stato davvero incredibile. Non ho mai pensato di essere in grado di fare ciò che voi dicevate che ho fatto, e non ce l'avrei mai fatta senza tutte queste persone" afferma infatti la star nel suo discorso di presentazione del film durante la première, elogiando cast e crew di Creed III.

Creed IV, Michael B. Jordan: "Si farà, è una certezza"

Inoltre, Jordan era parso già ottimista sulla realizzazione di Creed IV, nonché su quella di ulteriori spin-off nel franchise.

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe un Creed Universe?

Intanto, vi ricordiamo che Creed III sarà dal 2 marzo al cinema.