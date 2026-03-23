Michael B. Jordan rischia di far saltare il reboot di Miami Vice: dopo l'Oscar vuole più soldi

A Hollywood, il successo ha un prezzo e il caso di Michael B. Jordan lo dimostra: l'Oscar cambia gli equilibri e mette in discussione un progetto già avviato.

Dopo la vittoria agli Oscar, Michael B. Jordan rinegozia il suo ingaggio per Miami Vice chiedendo 18 milioni di dollari. Una cifra che potrebbe complicare seriamente la produzione e mettere a rischio il reboot previsto per quest'estate.

L'effetto Oscar che cambia le regole del gioco

Il reboot di Miami Vice sembrava pronto a entrare in produzione, con riprese previste per l'estate e una macchina già in movimento. Poi è arrivata la variabile che a Hollywood può spostare tutto: un Oscar. E con esso, una nuova percezione del valore di mercato. Michael B. Jordan, infatti, non ha ancora firmato ufficialmente per il progetto diretto da Joseph Kosinski, e ora il motivo appare più chiaro. Secondo le indiscrezioni, l'attore avrebbe deliberatamente rimandato la chiusura dell'accordo su consiglio del suo team, aspettando l'esito degli Academy Awards. Una strategia che, col senno di poi, si è rivelata efficace.

Michael B. Jordan sul set

Dopo la vittoria, la richiesta economica è cambiata: oggi Jordan punterebbe a un cachet di 18 milioni di dollari. Una cifra significativa, soprattutto se confrontata con quella del possibile co-protagonista Austin Butler, che percepirebbe circa la metà. Un divario che non è solo economico, ma anche simbolico: riflette il peso che un premio può avere nella ridefinizione delle gerarchie interne a un progetto.

Il punto non è soltanto "quanto vale" un attore, ma quando si decide quel valore. In questo caso, la trattativa si è trasformata in un gioco di tempistiche perfettamente calibrato. Aspettare il momento giusto ha permesso a Jordan di rientrare nella negoziazione con una posizione molto più forte, ribaltando gli equilibri iniziali.

Un budget sotto pressione e un progetto in bilico

Se da un lato la mossa ha rafforzato l'attore, dall'altro ha complicato la situazione produttiva. Il reboot di Miami Vice rischia ora di trovarsi davanti a una scelta delicata: accettare condizioni più onerose o rallentare - se non bloccare - l'intero progetto.

Michael B. Jordan su I peccatori

Il problema è matematico prima ancora che creativo. Con una richiesta da 18 milioni per Jordan, un compenso importante per Butler e l'eventuale coinvolgimento di Tom Cruise nel ruolo del villain, il budget rischierebbe di vedere una fetta enorme assorbita solo dal cast principale. Si parla di cifre che potrebbero avvicinarsi ai 50 milioni complessivi per tre attori, un investimento che inevitabilmente costringe lo studio a ricalibrare tutto il resto.

A questo si aggiunge un altro elemento: il calendario. Jordan ha già completato le riprese del suo prossimo progetto, un remake di The Thomas Crown Affair, previsto per il 2027, in cui è anche regista oltre che protagonista. Un impegno che potrebbe influenzare ulteriormente la disponibilità e i tempi del reboot.

Il risultato è un equilibrio fragile, in cui ogni decisione pesa più del previsto. Universal e Kosinski si trovano davanti a un bivio: accelerare accettando il nuovo scenario oppure prendersi tempo, magari rimandando la produzione per evitare scelte affrettate.

È uno dei paradossi più affascinanti dell'industria: il successo che rende un attore più desiderabile è lo stesso che può rendere un film più difficile da realizzare. E Miami Vice, oggi, si trova esattamente in quel punto sospeso tra ambizione e rischio.