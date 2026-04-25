Michael B. Jordan e Christopher McQuarrie vogliono portare il gaming al cinema in modo serio con Battlefield

L'universo di Battlefield si prepara al salto sul grande schermo con un team d'eccezione composto dal premio Oscar Michael B. Jordan e il regista di Mission: Impossible Christopher McQuarrie, con un progetto che vuole puntare a trasformare lo storico sparatutto di EA in un kolossal d'azione.

Il mondo dei videogiochi continua a corteggiare Hollywood e stavolta lo fa schierando l'artiglieria pesante: Michael B. Jordan, fresco del trionfo agli Oscar per la sua interpretazione in I peccatori, ha deciso di unire le forze con Christopher McQuarrie per dare vita a un adattamento cinematografico di Battlefield.

Dalla trincea alla sala: il peso del marchio EA

La notizia, confermata da Deadline, vede il regista dei capitoli più adrenalinici di Mission: Impossible nel triplice ruolo di sceneggiatore, produttore e dietro la macchina da presa. Mentre il mercato cinematografico osserva con estremo interesse dove atterrerà questa produzione targata Electronic Arts, l'hype cresce intorno a una collaborazione che promette di ridefinire gli standard dei film tratti dai videogame.

Michael B. Jordan sul set

Michael B. Jordan, che ha appena chiuso i lavori sul progetto di Joseph Kosinski Miami Vice '85, conferma la sua fame di storie muscolari e visivamente d'impatto. Parlare di Battlefield significa evocare una delle saghe sparatutto in prima persona più redditizie e amate di sempre.

Fin dal debutto nel 2002 con Battlefield 1942, il franchise ha saputo catturare l'essenza della guerra totale, spaziando dai conflitti mondiali al Vietnam, fino a scenari futuristici. Con decine di milioni di copie vendute, il brand si poggia su un'eredità storica che McQuarrie dovrà ora tradurre in linguaggio filmico.

Al momento la trama rimane blindata negli uffici della produzione, ma la sola presenza del regista di Mission: Impossible - The Final Reckoning - capace di incassare quasi 600 milioni di dollari a livello globale - garantisce una gestione della tensione e dell'azione fuori dal comune. Jordan, oltre a figurare come produttore, potrebbe anche interpretare il ruolo del protagonista, sebbene la decisione definitiva dipenda ancora dall'evoluzione dello script e degli impegni futuri.

Un'agenda d'oro tra Oscar e thriller romantici

Il tempismo di questa operazione appare perfetto per la carriera di Jordan. L'attore ha appena rubato la scena al CinemaCon presentando il suo nuovo sforzo registico, The Thomas Crown Affair, dove recita accanto ad Adria Arjona.

I Peccatori: Michael B. Jordan in una scena

Il film, in uscita il 5 marzo 2027 per Amazon MGM Studios, segna un'altra tappa fondamentale nel suo percorso artistico, ma l'aggiunta di Battlefield nel suo portfolio lo proietta ulteriormente in avanti. Lavorare con un perfezionista come McQuarrie, l'uomo che ha guidato Tom Cruise nelle sue imprese più folli per quasi vent'anni, significa puntare alla massima resa tecnica possibile.

Resta da capire come la struttura tipicamente da multigiocatore del videogame verrà adattata a una narrazione lineare, ma con una coppia del genere al comando, l'obiettivo sembra essere quello di creare un'esperienza cinematografica che non abbia nulla da invidiare ai grandi classici del genere bellico moderno. Il viaggio verso il fronte è appena cominciato.