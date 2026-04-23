Miami Vice: il titolo del reboot con Michael B. Jordan conferma il ritorno alle origini

Laa star di Creed e il collega Austin Butleer si caleranno nei panni degli agenti di polizia Sonny Crockett e Rico Tubbs nella Miami degli anni '80, come promette il titolo ufficiale del reboot

Il titolo ufficiale del reboot di Miami Vice, Miami Vice '85, ci riporta direttamente alle origini del franchise, affondando le radici nella serie originale sull'onda dell'effetto nostalgia. Nello svelare il titolo del film in arrivo, Variety ha ufficializzato l'ingaggio del protagonisti, Michael B. Jordan e Austin Butler, che si caleranno nei panni dei detective sotto copertura, Sonny Crockett e Rico Tubbs, impegnati nella lotta contro il crimine a Miami.

Il film Universal, diretto da Joseph Kosinski, regista di F1 e Top Gun: Maverick, uscirà nelle sale il 6 agosto 2027. Le riprese prenderanno il via a Miami entro la fine dell'anno.

Un primo piano di Austin Butler

Che cosa sappiamo su Miami Vice '85?

Dopo i dubbi legati alle esose richieste economiche di Michael B. Jordan, l'accordo con Universal sarebbe stato raggiunto. L'attore premio Oscar interpreterà Ricardo "Rico" Tubbs, ruolo ricoperto da Philip Michael Thomas nella serie originale, mentre Austin Butler sarà il detective James "Sonny" Crockett, personaggio interpretato dalla star Don Johnson. Nella versione di Michael Mann nel 2006 a rivestire i ruoli dei poliziotti erano Colin Farrell e Jamie Foxx.

"Michael è una persona che ammiro da molto tempo e con cui ho sempre desiderato lavorare. Austin si sta dimostrando un talento da tenere d'occhio. Ripeto, ho sempre ammirato molto le sue scelte", ha dichiarato Joseph Kosinski a Variety. "Mi sento molto fortunato a poter lavorare con loro."

La sinossi del film anticipata finora rivela che Miami Vice '85 esplorerà "il glamour e la corruzione della Miami di metà anni '80. La storia sarà ispirata all'episodio pilota e alla prima stagione della serie televisiva di riferimento che ha influenzato la cultura e definito lo stile di tutto, dalla moda al cinema".

La sceneggiatura del reboot è stata scritta da Dan Gilroy basandosi sui personaggi creati da Anthony Yerkovich nella serie TV di cui Yerkovich e Michael Mann sono stati produttori esecutivi. Eric Warren Singer aveva scritto una prima bozza della sceneggiatura.