Miami Vice '85, le prime immagini del reboot: Michael B. Jordan e Austin Butler si tuffano negli anni Ottanta

Quarant'anni dopo, Miami Vice torna a puntare tutto sulla coppia che ha trasformato due detective sotto copertura in icone della cultura pop internazionale. Le riprese di Miami Vice '85 sono iniziate e Universal ha scelto l'occasione per mostrare per la prima volta Michael B. Jordan nei panni di Ricardo Tubbs e Austin Butler in quelli di Sonny Crockett.

Due immagini che bastano a chiarire almeno una cosa: il film di Joseph Kosinski non ha intenzione di dimenticare quanto lo stile fosse parte integrante del DNA della serie originale. Dobbiamo aspettarci a breve un nuovo tuffo nella moda degli anni '80?

Miami Vice '85, il primo sguardo ai nuovi Tubbs e Crockett

Il passaggio di testimone è di quelli che attirano l'attenzione e non potrebbe essere altrimenti. Nella serie trasmessa tra il 1984 e il 1989, Crockett e Tubbs avevano i volti di Don Johnson e Philip Michael Thomas, diventati inseparabili dall'immaginario di Miami Vice e innalzati a ruolo di vere e proprie icone in grado di definire un'epoca. Adesso tocca a Butler e Jordan raccogliere un'eredità particolarmente pesante.

Il progetto, però, sembra voler andare oltre la semplice operazione nostalgia. Miami Vice '85 prenderà spunto soprattutto dal pilot e dalla prima stagione dello show, tornando nella Miami della metà degli anni Ottanta, sospesa tra lusso sfrenato, criminalità, droga e corruzione.

Una scelta che permette al film di recuperare l'identità originale della serie senza essere costretto a riprodurla scena per scena. Il titolo stesso mette subito le carte in tavola: il 1985 non sarà soltanto uno sfondo temporale, ma parte del racconto e della sua estetica.

Joseph Kosinski torna all'action dopo Top Gun: Maverick e F1

A rendere ancora più interessante l'operazione è la presenza dietro la macchina da presa di Joseph Kosinski. Dopo Top Gun: Maverick e F1, il regista si confronta con un altro marchio fortemente legato a un preciso immaginario visivo, questa volta fatto di auto sportive, locali notturni, abiti pastello e notti illuminate al neon.

La sceneggiatura è firmata da Dan Gilroy, mentre Eric Warren Singer aveva lavorato a una precedente versione del copione. Al centro rimarranno Crockett e Tubbs, due poliziotti impegnati in operazioni sotto copertura in un ambiente in cui il confine tra chi dà la caccia ai criminali e chi vive nel loro stesso mondo può diventare pericolosamente sottile.

Kosinski produce inoltre il film insieme a Dylan Clark, mentre Universal ha già fissato l'appuntamento con il pubblico: Miami Vice '85 arriverà nei cinema statunitensi il 19 maggio 2028.

Da Walton Goggins a John Leguizamo, il cast è già affollatissimo

Miami Vice, una scena della serie cult degli anni Ottanta

Jordan e Butler guidano un ensemble che mette insieme parecchi nomi interessanti. Nel cast ci saranno infatti Alden Ehrenreich, Whitney Peak, Camila Morrone, Danny Ramirez, John Leguizamo, Andrew Schulz, Edi Gathegi, Walton Goggins, André Holland e Michael Irby.

Per Michael B. Jordan il film arriva in una fase particolarmente intensa della carriera: dopo il successo di Sinners, l'attore sarà anche protagonista di Il caso Thomas Crown, progetto che lo vede impegnato pure alla regia accanto ad Adria Arjona. Butler, invece, sarà prossimamente in Enemies, produzione A24 in cui recita insieme a Jeremy Allen White.

Miami Vice '85 ha quindi già due protagonisti molto riconoscibili, un regista abituato a trasformare velocità ed estetica in spettacolo cinematografico e una serie cult da reinterpretare. Le prime immagini hanno mostrato i nuovi Crockett e Tubbs: adesso la vera sfida sarà capire cosa rimarrà della Miami Vice degli anni Ottanta nella loro versione.