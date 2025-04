Miami Vice: Joseph Kosinski regista del nuovo film ispirato alla serie cult

Miami Vice potrebbe tornare sugli schermi, questa volta cinematografici, con un nuovo progetto e alla regia sarà impegnato Joseph Kosinski. La serie degli anni '80 sarà la fonte di ispirazione per il lavoro di Dan Gilroy che ne firmerà lo script per conto di Universal Pictures.

Il team coinvolto nel film

Joseph Kosinski, oltre a essere impegnato come regista del nuovo film di Miami Vice, sarà anche uno dei produttori del film insieme a Dylan Clark.

Per ora è ancora presto per sapere se e quando il progetto otterrà il via libera alla produzione, considerando inoltre che nei prossimi mesi il filmmaker sarà impegnato nella promozione di F1, con star Brad Pitt, e nella realizzazione di un nuovo progetto ispirato agli UFO che verrà realizzato per Apple.

Lo show degli anni '80

La serie Miami Vice era stata creata da Anthony Yerkovich e aveva come protagonisti i poliziotti Sonny Crockett e Ricardo Tubbs, interpretati da Don Johnson e Philip Michael Thomas, che cercano di sconfiggere dei narcotrafficanti che spacciano cocaina negli Stati Uniti. Lo show è andato in onda per ben cinque stagioni.

Tra gli interpreti delle puntate ci sono state molte future star del cinema come Bruce Willis, Terry O'Quinn, Ben Stiller, Julia Roberts, Chris Rock, Melanie Griffith, Liam Neeson, Stanley Tucci, Rob Perlman, Laurence Fishburne, Aldred Molina, Helena Bonham Carter e Benicio del Toro.

Michael Mann, che era coinvolto nel progetto per la televisione in veste di produttore esecutivo, ha poi portato la storia sul grande schermo nel 2006 con un film con protagonisti Colin Farrell e Jamie Foxx nel ruolo degli agenti sotto copertura.