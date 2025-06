Messia di Dune: trovati gli interpreti dei gemelli Atreides, figli di Paul e Chani

Dopo l'ingresso della star di The Batman Robert Pattinson nei panni del malvagio Skytale, un altro tassello del cast di Messia di Dune di Denis Villeneuve va al suo posto. Nexus Point News ha lanciato lo scoop secondo cui il regista quebecchese avrebbe trovato gli interpreti dei gemelli Atreides, Leto II e Ghanima, figli di Paul e Chani. A interpretare i due giovani saranno Nakoa-Wolf Momoa, figlio di Jason Momoa, e Ida Brook.

I figli di Paul e Chani fanno il loro ingresso solo verso la fine del secondo romanzo di Frank Herbert per poi ricoprire un ruolo di maggior peso nei libri successivi. Considerando l'età degli attori che interpreteranno i gemelli, Denis Villeneuve sembra intenzionato a incorporare alcuni elementi de I figli di Dune, terzo romanzo del Ciclo di Dune.

Nakoa-Wolf Momoa è il figlio della star di Aquaman Jason Momoa, che farà ritorno in Messia di Dune nei panni di Duncan Idaho, e di Lisa Bonet, qui al debutto assoluto nella recitazione. Ida Brooke è nota soprattutto per i suoi ruoli nella serie Apple TV+ Silo e in The Primrose Railway Children.

Un adattamento fortunato

Dopo il successo di Dune e Dune - Parte Due, la saga sci-fi prosegue con un nuovo avventuroso capitolo prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures. Denis Villeneuve ha però chiarito che questo sarà il suo ultimo contributo alla saga, visto che sente il bisogno di cambiare. E mentre si accinge a girare il nuovo colossal, già si parla del suo possibile successore alla regia del franchise.

Zendaya nei panni di Chani in una scena di Dune -Parte Due

Nel frattempo Villeneuve si accinge a fare ritorno dietro la macchina da presa dopo aver ultimato lo script di Dune 3. In una recente intervista con Deadline, il regista ha chiarito che "questi film richiedono molto tempo per essere realizzati, quindi è meglio non dire ad alta voce quando potrei girare".

Riguardo ai dettagli della storia in arrivo, ha aggiunto: "Proprio come Herbert con Messia di Dune, penso sia una grande idea fare qualcosa di completamente diverso. La storia si svolge circa 12 anni dopo aver lasciato i personaggi alla fine della Parte Due. Il loro viaggio, la loro storia è diversa questa volta, ed è per questo che dico sempre che, pur essendo lo stesso mondo, si tratta di un nuovo film con nuovi eventi".