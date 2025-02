Dune 4: Gareth Edwards erediterà il franchise da Denis Villeneuve?

Nonostante Denis Villeneuve non abbia ancora girato Dune Messiah, Warner Bros. e Legendary stanno già programmando Dune 4 e circolano già le prime indiscrezioni, ancora tutte da verificare.

Al momento, l'unica certezza pare sia l'addio di Denis Villeneuve al franchise dopo il terzo film. In tal senso, l'insider Daniel Richtman riporta un nome che sarebbe nei pensieri della produzione: Gareth Edwards.

Gareth Edwards da Jurassic World a Dune

La notizia non è ancora stata confermata ma la scelta di Edwards sarebbe coerente con il mood della saga di Dune, grazie al suo background in ambito fantascientifico.

Gareth Edwards sul set di Godzilla con Aaron Taylor-Johnson

L'unico progetto conosciuto nel quale è attualmente coinvolto il regista è Jurassic World - La rinascita, in uscita quest'estate. In passato, sono stati ben accolti sia il suo debutto con Monsters, sia il suo apporto a franchise come Godzilla e Star Wars, oltre ad uno dei film più sorprendenti del 2023, The Creator.

I sequel della saga di Dune

I punti interrogativi sul futuro del franchise dopo Dune Messiah restano; Timothée Chalamet e Zendaya rimarranno in caso di addio di Denis Villeneuve alla regia?

I romanzi successivi di Frank Herbert potrebbero non essere così interessanti per il grande schermo ma ogni discorso è rimandato al periodo successivo all'uscita di Dune Messiah, le cui riprese dovrebbero iniziare il prossimo mese di giugno.

Timothée Chalamet e Zendaya in una scena di Dune - Parte Due

Nel film ci sarà il ritorno di Denis Villeneuve dietro la macchina da presa e buona parte del cast dei primi due film, in primis Timothée Chalamet e Zendaya, nei ruoli di Paul Atreides e Chani.