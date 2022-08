Mercoledì: Tim Burton spiega perché Jenna Ortega è la protagonista perfetta in una featurette

In una nuova featurette dedicata alla serie Netflix Mercoledì, Tim Burton spiega perché Jenna Ortega è la protagonista perfetta per lo show che rilancia le vicende degli Addams rilette attraverso la lente ironica e freak di Burton.

"Mercoledì è la classica outsider, ovviamente. Vede le cose molto in bianco e nero, principalmente nero", spiega Tim Burton nel video. "Nelle incarnazioni passate era più cartoonesca. Quindi, in questa forma più lunga, abbiamo cercato di renderla più reale , cosa che ho amato".

Jenna Ortega, nuova scream queen grazie alle performance in Scream e in X di Ti West, ha spiegato di volersi distinguere dalle versioni precedenti. "Per me era davvero importante fare qualcosa di diverso, anche se in passato è stata interpretata in modo così impeccabile" svela l'attrice riferendosi alla performance di Christina Ricci nei film sugli Addams.

"Lei è un po' più socialmente imbarazzante. C'è fiducia, ma è più nascosta", continua Ortega. "Mercoledì è tecnicamente un personaggio latino e questo non è mai stato rappresentato. Quindi per me, ogni volta che ho l'opportunità di rappresentare la mia comunità, voglio che venga vista. Mercoledì è qualcuno a cui sono sempre stata paragonata a tutta la mia vita".

Combinare ciò che rende Mercoledì il membro più sardonico e leale della famiglia Addams con un po' di realtà è davvero eccitante e Jenna Ortega è la persona perfetta, come spiega Tim Burton. "È come un'attrice di film muti, è in grado di trasmettere le emozioni senza parole. Vedere quella vita interiore e quelle sottigliezze è stato eccitante. Non riesco a immaginare un'altra mercoledì".

Nel cast di Mercoledì troviamo anche Luis Guzmán nel ruolo di Gomez Addams e Catherine Zeta-Jones in quello di Morticia Addams. Puglsey è interpretato dal nuovo arrivato Isaac Ordonez.

Mercoledì approderà su Netflix in autunno.