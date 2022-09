Mercoledì: il nuovo teaser della serie di Tim Burton svela la Nevermore Academy

Nello spinoff Mercoledì, serie di Tim Burton in arrivo a breve su Netflix, il pubblico farà la conoscenza della Nevermore Academy, scuola "esclusiva" che si troverà a frequentare Mercoledì Addams e che è oggetto di un nuovo teaser trailer.

al centro del teaser troviamo non solo la protagonista dello show, interpretata da Jenna Ortega, ma anche Gwendoline Christie nel ruolo della Preside Larissa Weems. Il video include anche un collegamento al sito Web della Nevermore Academy, che offre una visione immaginaria della struttura educativa.

Mercoledì è un mistery investigativo infuso di soprannaturale che racconta gli anni di Mercoledì Addams come studente alla Nevermore Academy. I tentativi di Mercoledì di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa coincidono con i suoi tentativo di intrecciare nuove relazioni a Nevermore.

"Non l'abbiamo mai vista da adolescente", ha spiegato Jenna Ortega a Entertainment Weekly, riferendosi al suo personaggio. "Sapete, è divertente, dolce e quasi affascinante ascoltare l'ossessione di questa bambina di otto anni per l'omicidio, il sangue e le budella. Man mano che invecchia, quell'atteggiamento sgradevole o quelle osservazioni pungenti la rendono meno speciale, più simile alle altre adolescenti. Quindi, come possiamo caratterizzare questo personaggio e darle lo stesso fuoco senza farla diventare qualcosa che non è? Inoltre, è una serie di otto ore, quindi, per un personaggio senza emozioni, c'è una sorta di arco emotivo".