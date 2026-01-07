Mercoledì, Ginny & Georgia e le altre serie Netflix che potrebbero arrivare solo nel 2027

Gli annunci compiuti oggi da Netflix hanno svelato alcune attese date di uscita per serie tv molto amate, come One Piece. Tra i titoli assenti, tuttavia, ci sono degli show che in passato hanno conquistato gli spettatori, tra cui Mercoledì, che potrebbero quindi arrivare solo nel 2027.

Le assenze tra le date di uscita del 2026

Tra le date degli show annunciati mancano infatti all'appello quelle relative alle nuove stagioni di Mercoledì, Ginny & Georgia, Ransom Canyon, Untamed e Per Sempre.

Le serie potrebbero quindi arrivare verso la fine del 2026 o, probabilmente, nel 2027.

Assenti nella lista al centro degli annunci compiuti nelle ultime ore anche alcuni progetti internazionali: Supacell e Dept Q. dal Regno Unito, gli show canadesi Bet e Geek Girl, e la serie australiana Hearbreak High.

La storia della giovane Addams interpretata da Jenna Ortega, di cui potete leggere la nostra recensione della stagione 2, aveva già fatto attendere i fan ben tre anni per assistere alla seconda stagione, ma in quel caso il progetto aveva dovuto fare i conti con gli scioperi avvenuti a Hollywood nel 2023.

Quando potrebbero debuttare alcuni show

Ginny & Georgia: le due protagoniste nella seconda stagione

Le riprese della quarta stagione di Ginny & Georgia, della seconda di Ransom Canyon, e del ritorno di Per Sempre sono invece attualmente ancora in corso e gli ultimi ciak previsti potrebbero avvenire nei prossimi mesi, dando il via alla post-produzione degli episodi.

Gli spettatori potrebbero invece sperare di scoprire presto la data di uscita delle puntate inedite di Geek Girl, le cui riprese erano iniziate nel Regno Unito nel mese di luglio, e di Heartbreak High, i cui nuovi episodi sembra siano in post-produzione fin dai primi mesi del 2025.

Negli anni precedenti si erano trovati al centro di una situazione simile successi come Virgin River e Avvocato di difesa che sono poi stati inseriti nella programmazione dei debutti sulla piattaforma dell'anno 2024 solo in un secondo momento, dopo alcuni mesi.