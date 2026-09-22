La Promessa anticipazioni 23 settembre: Petra smaschera Santos e Angela prepara la fuga

Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda mercoledì 23 settembre alle 19:40 su Rete 4 raccontano una giornata ricca di tensioni e svolte importanti a Palazzo Luján. Da una parte Petra porta avanti la sua indagine sul misterioso furto delle ricette di Lope, dall'altra Angela cerca una soluzione per allontanarsi dalla tenuta dopo il matrimonio con Don Lorenzo.

La Promessa anticipazioni: Petra smaschera Santos e la verità sulle ricette rubate viene a galla

Il mistero legato alle ricette pubblicate sotto lo pseudonimo di Madame Cocotte sembra essere finalmente arrivato a una svolta. L'inedita collaborazione tra Petra e l'ex cuoco porta infatti a un risultato concreto: dopo aver indagato con attenzione tra i membri della servitù, la governante riesce a individuare il responsabile

Le indagini di Petra conducono direttamente a Santos, che viene identificato come il responsabile della sottrazione e della pubblicazione delle ricette di Lope. La donna non perde tempo e decide di raccontare ciò che ha scoperto sia all'ex cuoco sia al maggiordomo Cristóbal.

Messo di fronte alle proprie responsabilità, Santos non reagisce come ci si potrebbe aspettare. Invece di confessare, scusarsi e dare spiegazioni, il giovane affronta apertamente Petra e la accusa di essere una spia al servizio dei padroni.

Angela prepara la fuga da Palazzo Luján dopo il matrimonio con Lorenzo

Nel frattempo, al piano nobile di Palazzo Luján, Angela vive una situazione sempre più difficile. Il matrimonio forzato con Don Lorenzo è ormai vicino e la ragazza comincia a progettare concretamente la propria fuga.

Il suo obiettivo è lasciare la tenuta dopo le nozze e trasferirsi in Svizzera, dove potrebbe proseguire gli studi e costruire una nuova vita lontano dal Capitano. Angela inizia quindi a studiare un piano segreto per riuscire ad allontanarsi da Palazzo Luján.

Enora sfida Manuel e mette alla prova la sua autorità

Intanto, anche il rapporto tra Manuel ed Enora attraversa una fase sempre più delicata. Il marchesino continua a indagare per capire se la giovane abbia qualche legame con Don Luis, mentre Enora smette di seguire passivamente le sue indicazioni e inizia a sfidare apertamente la sua autorità, disattendendo alcune delle sue direttive.