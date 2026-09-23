La Promessa anticipazioni 24 settembre: Leocadia inganna Adriano con una messinscena

Le anticipazioni de La Promessa del 24 settembre: Leocadia coinvolge Cristóbal in un piano per ingannare Adriano e convincerlo che le ricerche di Catalina non porteranno ad alcun risultato.

Le anticipazioni de La Promessa del 24 settembre, in onda alle 19:40 su Rete 4, preannunciano una nuova, inquietante mossa di Leocadia, decisa a impedire che la verità sulla scomparsa di Catalina venga scoperta. La donna, sempre più preoccupata dalle domande di Adriano, prepara una vera e propria messinscena per allontanarlo dalle sue ricerche.

La Promessa anticipazioni: Adriano insiste per scoprire la verità su Catalina

Adriano non ha alcuna intenzione di arrendersi. Il giovane vuole incontrare personalmente l'investigatore privato incaricato di cercare sua moglie e ottenere informazioni concrete sulle indagini. La sua insistenza rappresenta un pericolo per Leocadia, che teme che il ragazzo possa arrivare a scoprire ciò che sta realmente accadendo.

Cristóbal aiuta Leocadia a costruire la messinscena

Per questo motivo, Leocadia decide di coinvolgere Cristóbal nel suo piano. I due organizzano nei minimi dettagli un incontro destinato a trarre in inganno Adriano. La soluzione scelta è particolarmente rischiosa: assoldare un uomo e presentarlo come il vero detective incaricato delle ricerche di Catalina.

Adriano, interpretato dall'attore Ibrahim Al Shami

L'impostore dovrà quindi incontrare l'ex mezzadro e raccontargli una versione completamente costruita della situazione. Il falso investigatore parlerà di piste fallite, difficoltà nelle indagini e risultati deludenti, con l'obiettivo di convincere il giovane che ritrovare Catalina sia ormai quasi impossibile.

Durante l'incontro, Adriano ascolterà una serie di notizie sconfortanti, costruite appositamente per farlo desistere. Leocadia confida che questa falsa pista possa chiudere definitivamente la questione, ma la determinazione del giovane potrebbe rendere il suo piano più difficile del previsto.

Il piano di Leocadia punta soprattutto a spegnere le speranze di Adriano e a spingerlo ad abbandonare definitivamente le ricerche. Con l'aiuto di Cristóbal, la donna spera così di proteggere il segreto che rischia di venire alla luce. Ma Adriano potrebbe non essere disposto a credere fino in fondo alla versione che gli verrà raccontata. Le prossime puntate de La Promessa potrebbero quindi mettere ulteriormente alla prova la capacità di Leocadia e Cristóbal di mantenere nascosta la verità sulla sorte di Catalina.