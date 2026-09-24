Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 25 settembre: Adelaide sospetta di Riccardo

Nuovi sospetti, vecchie paure e qualche emozione destinata a lasciare il segno. Il Paradiso delle Signore 11 torna venerdì 25 settembre su Rai 1 con una puntata che intreccia ancora una volta le vicende private dei protagonisti con ciò che accade tra le vetrine e gli uffici del grande magazzino milanese.

Mentre Simona vivrà una giornata per lei indimenticabile, Odile continuerà a fare i conti con le tensioni delle ultime ore. E per Adelaide arriverà un dubbio difficile da ignorare. Ma scopriamo di più con le anticipazioni della soap.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore 11

Nella puntata di giovedì 24 settembre de Il paradiso delle signore, Marcello è rientrato a Milano dopo il viaggio a Genova con una notizia tutt'altro che positiva: la concessione degli spazi commerciali sulle navi da crociera è sfumata. Una battuta d'arresto pesante, davanti alla quale è stata Valeria a provare a scuoterlo con una nuova proposta.

Anche Simona ha vissuto ore cariche di tensione. In vista del suo debutto come modella alla sfilata della Camera di Moda Italiana, la Venere si è mostrata molto agitata, trovando però in Valter qualcuno capace di rassicurarla. Lia, intanto, ha scoperto qualcosa sul passato della collega che fino a quel momento era rimasto nascosto.

A complicare ulteriormente la giornata ci ha pensato Iacopo Corsi, che non ha rispettato gli accordi presi con Odile durante la sfilata. La giovane si è infuriata e la situazione ha costretto Umberto a rivolgersi ad Adelaide, chiedendole di intervenire.

Anticipazioni del 25 settembre: Adelaide non si fida di Riccardo

Adelaide

La giornata di venerdì porterà al Paradiso un'atmosfera decisamente speciale. Le Veneri scopriranno infatti che Simona in passato è stata una ballerina, un dettaglio che renderà ancora più intenso per lei l'arrivo di Carla Fracci in galleria. L'ingresso dell'étoile diventerà uno di quei momenti capaci di catturare l'attenzione di tutti e, per Simona, avrà un significato ancora più personale.

Ci sarà spazio anche per Delia, che grazie a una cliente fuori dal comune tornerà a intravedere una possibilità che sembrava ormai lontana. Per Elisa, invece, il clima sarà molto più complicato: riuscirà a evitare un incontro con Cesare, ma la sola prospettiva di ritrovarsi davanti a lui sarà sufficiente a riportare in superficie paure che credeva di aver lasciato alle spalle.

Odile continuerà a essere furiosa con Iacopo, mentre anche le tensioni familiari contribuiranno a metterla sotto pressione. Stavolta, però, troverà in Umberto un appoggio diverso dal solito. Guarnieri si mostrerà apertamente paterno nei suoi confronti, offrendole una vicinanza di cui la ragazza sembra avere particolarmente bisogno.

Adelaide, infine, inizierà a guardare Riccardo con crescente diffidenza. La Contessa sarà convinta che l'uomo le stia nascondendo qualcosa di importante e potenzialmente preoccupante. Un sospetto destinato a rendere ancora più tesa l'atmosfera a Villa Guarnieri.