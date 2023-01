Mercoledì 2: il folle allenamento di Emma Myers in un nuovo video di Netflix

Nelle scorse settimane i fan di Mercoledì, la nuova serie tv prodotta da Tim Burton, hanno commentato e analizzato il particolare allenamento a cui Emma Myers si sta sottoponendo per il ruolo da Lupo Mannaro. Ora Netflix ha deciso di rivelare qualche dettaglio in più pubblicando un video che mostra apertamente il dietro le quinte di questi stessi allenamenti particolari, proprio in vista di Mercoledì 2.

Il filmato che permette di dare uno sguardo al lavoro prima delle riprese di Mercoledì 2 è apparso sul profilo Twitter dello stesso streamer, accompagnato dalla seguente didascalia: "Ancora più acrobazie di Emma Myers nella seconda stagione!". Le immagini parlano chiaro, come anche il grande impegno che sta attualmente dimostrando Emma stessa nel cercare di rendere il più credibile possibile la sua performance.

Mercoledì 2: Netflix conferma il rinnovo della serie con Jenna Ortega

Se nella prima stagione l'abbiamo vista lottare per cerca di trovare la propria strada, in Mercoledì 2 ci aspettiamo tutt'altro da questo personaggio.