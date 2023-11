Mercoledì 2: la produzione si sposta in Irlanda, ecco quando inizieranno le riprese

La seconda stagione di Mercoledì cambia location, le riprese non si terranno più in Romania bensì in Irlanda, ecco quando.

Dopo la fine dello sciopero degli attori, Netflix si accinge a far ripartire le produzioni dei suoi show. Tra i più attesi, naturalmente Mercoledì 2, forte dell'exploit della prima stagione della serie capitanata da Tim Burton. Secondo quanto anticipato da Deadline, la produzione della seconda stagione cambierà location e si sposterà in Irlanda. Per il momento non si conoscono altri dettagli, se non che le riprese dovrebbero prendere il via a fine aprile.

La prima stagione di Mercoledì, che vede protagonista Jenna Ortega nei panni della figlia degli Addams, ora adolescente, è stata girata in Romania da settembre 2021 a marzo 2022. Dopo l'incredibile successo della serie, approdata sullo streamer a novembre 2022, il set rumeno è diventato meta turistica attirando folle di fan. La location nei Balcani presentava alcune sfide logistiche così, dopo il rinnovo arrivato a gennaio, adesso è giunto anche il cambio di location.

Cosa ci aspetta nella seconda stagione di Mercoledì?

Scoprite tutto ciò che sappiamo finora sulla seconda stagione di Mercoledì. Gli sceneggiatori di Mercoledì Al Gough e Miles Millar hanno lasciato intendere che avremo una presenza più consistente dei membri della famiglia Addams e verrà esplorata ulteriormente la relazione di Mercoledì con sua madre, mentre Ortega, che sarà anche produttrice della seconda stagione, ha anticipato che lo show darà maggiore enfasi alla dimensione horror rispetto al romanticismo adolescenziale.