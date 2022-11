Mercoledì, la stagione 2 potrebbe mostrare di più la Famiglia Addams "Abbiamo solo sfiorato la superficie"

Il futuro di Mercoledì non è ancora stato deciso da Netflix, ma lo showrunner della serie ha già le idee chiare su come dovrebbe evolversi un'eventuale seconda stagione.

Il rinnovo di Mercoledì per una seconda stagione da parte di Netflix non è ancora arrivato, ma lo showrunner Miles Millar ha grandi progetti per la serie firmata da Tim Burton e interpretata da Jenna Ortega che in futuro potrebbe mostrare di più la Famiglia Addams.

A interpretare i genitori di Mercoledì nella serie Netflix sono Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia Addams e Luis Guzmàn in quello di Gomez.

"Ci siamo sentiti come se avessimo appena toccato la superficie con quei personaggi e gli attori sono così fantastici in quei ruoli", ha detto Millar a TV Line in un'intervista. "Catherine è, credo, un'iconica Morticia. Anche il rapporto tra Mercoledì e Morticia è essenziale per lo show e l'idea che Mercoledì stia cercando di forgiare il proprio percorso al di fuori della famiglia è essenziale".

Qui trovate la recensione di Mercoledì, disponibile su Netflix. Sebbene lo show non sia stato ancora rinnovato da per una nuova stagione, Miles Millar afferma che "sicuramente vorranno presentare la famiglia come abbiamo fatto in questa stagione in un paio di episodi se dovessimo ottenere una seconda stagione".