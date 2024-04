Mercoledì 2: Steve Buscemi nel cast dei nuovi episodi della serie

Nella stagione 2 di Mercoledì, la serie Netflix con star Jenna Ortega, ci sarà anche Steve Buscemi, attore che è entrato nel cast con un ruolo ancora avvolto dal mistero.

Per ora i produttori non hanno rivelato i dettagli della trama del secondo capitolo della storia della giovane Addams.

Un nuovo progetto televisivo per l'attore

The Cobbler: Steve Buscemi in una scena del film

Steve Buscemi, per il piccolo schermo, ha recitato recentemente nella serie Miracle Workers, accanto a Daniel Radcliffe, dopo essere stato uno dei protagonisti di Boardwalk Empire. Grazie allo show targato HBO, l'attore ha conquistato un Golden Globe, due Screen Actors Guild Award, e due nomination agli Emmy.

In passato Buscemi ha anche avuto il ruolo di Tony Blundetto nella stagione 5 della serie I Soprano, oltre ad apparire in show come 30 Rock e Portlandia.

La serie Mercoledì è stata creata da Al Gough e Miles Millar, mentre nel team dei produttori c'è anche Tim Burton.

Al centro della trama c'è la teenager interpretata da Jenna Ortega che studia alla Nervermore Academy, dove cerca di imparare a gestire i suoi poteri psichici, oltre ad affrontare dei pericoli sovrannaturali, svelando un mistero legato alla storia dei suoi genitori. Mercoledì deve anche fare i conti con i vari problemi legati all'adolescenza e i suoi legami con i coetanei.

Nel cast ci sono anche Catherine Zeta-Jones nella parte di Morticia Addams, Luis Guzman che è Gomez, Thora Birch, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Emma Myers, Naomi J. Ogawa, Joy Sunday e Percy Hynes White.