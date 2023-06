Mercoledì 2: un altro membro della famiglia Addams in arrivo nella serie Netflix

Il TUDUM 2023 ha confermato l'ingresso di un nuovo membro della famiglia Addams nei nuovi episodi di Mercoledì, al momento lo sviluppo dello show è in pausa per via dello sciopero degli sceneggiatori.

Tra le notizie più gustose diffuse nel corso dell'evento TUDUM 2023, che ha incollato gli utenti di Netflix allo streamer nel weekend, è stato annunciato l'ingresso di un nuovo membro della famiglia Addams nella seconda stagione di Mercoledì, una delle serie di maggior successo dello streamer grazie anche alla firma di Tim Burton.

Mercoledì: un'immagine dei protagonisti

In un video esclusivo diffuso durante il TUDUM 2023, Jenna Ortega e gli altri protagonisti di Mercoledì discutono sulle teorie dei fan e tra queste ve n'è una che viene confermata con entusiasmo dagli attori, per l'appunto si tratta dell'arrivo di un nuovo membro degli Addams nei nuovi episodi dello show.

La famiglia Addams si allarga, di chi faremo la conoscenza?

Mercoledì: Gomez e Morticia in una scena della serie Netflix

Naturalmente le bocche del cast di Mercoledì per il momento è cucito e non sappiamo quale personaggio farà il suo ingresso nella seconda stagione. La protagonista Jenna Ortega ha rivelato il suo desiderio di vedere il cugino Itt apparire nello show, mentre Joy Sunday (Bianca) e Hunter Doohan (Tyler) hanno convenuto che vorrebbero vedere la nonna apparire nella serie. Nessuno dei due è ancora apparso nello show horror.

All'inizio di quest'anno, Jenna Ortega ha rivelato a Comicbook di essere stata molto più attiva con lo sviluppo della seconda stagione:

"Avevamo già lanciato così tante idee, e io sono una persona molto pratica. Voglio sapere cosa sta succedendo. E con un personaggio come Mercoledì, che è così amato ed è una tale leggenda, non volevo davvero fraintenderla. Quindi ho cercato di parlare con gli autori il più possibile. Sul set, con gli sceneggiatori e Tim Burton, ci riunivamo e decidevamo: 'Okay, cosa funziona e cosa no?' Naturalmente era già un processo molto collaborativo".