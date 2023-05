Mercoledì 2: tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione della serie Netflix

Dal momento in cui è stata ufficialmente confermata la realizzazione della seconda stagione di Mercoledì, i fan hanno preso d'assalto il web nel tentativo di scoprire ulteriori dettagli a proposito dei nuovi episodi dell'acclamata serie Netflix che è diventata uno dei più grandi successi della piattaforma. Con un eccellente cast, una storia divertente e un finale che ha entusiasmato i fan di tutto il mondo, era solo questione di tempo prima che lo show fosse rinnovato per una seconda stagione.

Mercoledì: un primo piano di Jenna Ortega

L'annuncio ufficiale del gigante dello streaming è arrivato a gennaio 2023, e da allora i fan non fanno che porsi infinite domande: Chi saranno i protagonisti della prossima stagione di Mercoledì? Chi farà ritorno? Di che cosa parlerà la storia?

Con questo articolo cercheremo di rispondere a tutti questi quesiti attraverso le indiscrezioni che sono state riportate da svariate testate nel corso degli ultimi mesi e le dichiarazioni dei realizzatori dello show e i membri del cast.

La data di uscita della seconda stagione di Mercoledì

Sfortunatamente, almeno per adesso, non abbiamo una data di uscita ufficiale per la seconda stagione della serie Netflix. Dopotutto è più che comprensibile visto che i nuovi episodi sono stati confermati solo a gennaio 2023 ed è possibile che, a questo punto, gli sceneggiatori e i cineasti stiano ancora pianificando la fase di pre-produzione.

Mercoledì: una scena della serie Netflix

Netflix tende a prendersi il suo tempo nel rilasciare i nuovi episodi dei suoi show di successo e di solito è piuttosto raro che due stagioni della stessa serie vengano rilasciate a distanza di pochi mesi l'una dall'altra. Alcuni dei loro più grandi successi come Bridgerton, The Witcher e persino Stranger Things costringono i fan a mantenere attivo il loro abbonamento per anni al fine di poter vedere le nuove stagione dei loro titoli preferiti.

Chi è Jenna Ortega, la Mercoledì di Tim Burton

Il ritorno di Jenna Ortega e il resto del cast

Sebbene ci siano state molte versioni di Mercoledì nel corso degli anni, il ritorno di Jenna Ortega nella serie di Tim Burton è una certezza visto che, almeno per adesso, non sono stati diffusi rumours relativi ad una sua eventuale dipartita. Durante una recente intervista pubblicata da Variety in occasione dei Golden Globe di quest'anno, l'attrice ha affermato "di non aver visto nulla e di non sapere nulla" a proposito della nuova stagione e di essere in attesa dei primi copioni. La Ortega, inoltre, ha spiegato che spesso gli attori devono soltanto fare "quello che viene detto loro di fare" e aspettare fiduciosamente.

Mercoledì: una scena della serie

Per chi non lo sapesse il padre di Mercoledì, Gomez Addams, è interpretato nella serie da Luis Guzmàn, un celebre attore portoricano che secondo il pubblico e la critica ha regalato ai fan una performance assolutamente impeccabile. Gran parte della prima stagione si concentra sulla vita di Gomez e su Mercoledì che cerca di scoprire che cosa c'è di vero a proposito delle accuse di omicidio che sono state mosse nei suoi confronti in passato.

Anche se non abbiamo visto molto del resto della famiglia Addams nella prima stagione, Guzman ha parlato con ScreenRant a proposito del suo ritorno nei panni di Gomez, confermando la sua presenza: "Sì, assolutamente, il piano è quello. Ci sarà una scena in cui ballerò, una in cui farò un combattimento con la spada. E c'era anche un'altra sequenza... non ricordo cosa fosse, ma sì, tornerò per la seconda stagione."

Mercoledì: un'immagine dalla serie Netflix

Dopo l'intenso finale della prima stagione, che ha suscitato reazioni molto positive tra i fan dello show, gli spettatori si sono chiesti se il personaggio di Tyler sarebbe tornato o meno per la seconda stagione di Mercoledì. Durante un'intervista pubblicata da Variety un giornalista ha chiesto a uno degli showrunner, Alfred Gough, se Tyler potrebbe tornare per la seconda stagione, al che lo sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense ha affermato: "Sì assolutamente, è una possibilità. Questo è il messaggio che volevamo trasmettere. Il fatto che Hunter Doohan torni o meno a interpretare il personaggio è tutto da vedere, non ne siamo del tutto sicuri, ma visto che Tyler potrebbe tornare... chi lo sa? A patto che ci siano meno triangoli amorosi, questo è tutto ciò che mi interessa davvero".

Mercoledì, la spiegazione del finale della serie Netflix: Tim Burton saluta gli Addams... per ora

La trama della seconda stagione

In un'intervista con TV Guide, gli showrunner hanno anche confermato che la trama potrebbe muoversi in qualsiasi direzione, continuando la storia iniziata con la prima stagione o introducendo una storia completamente separata: "Il pubblico può pensare quello che vuole. Io credo che entrambe le cose siano assolutamente possibili. L'obiettivo è incuriosire e fare in modo che il pubblico ponga esattamente questo tipo di domande. La storia potrebbe condurli in numerose direzioni, e spetta alla seconda stagione decidere quale."

Mercoledì: un'immagine della serie

Per quanto concerne i triangoli amorosi menzionati da Gough, sembra che anche la Ortega la pensi allo stesso modo, come si evince da una sua intervista con Jimmy Fallon in cui ha affermato di voler "aumentare la violenza" nella seconda stagione e avere meno triangoli amorosi: "Vogliamo che sia più horror. Vogliamo che Mercoledì esca dalla situazione romantica, per lasciare che sia solo sé stessa. Per quanto mi riguarda voglio che entri di più nel vivo delle cose e che non giochi in modo sicuro. Credo di volere che Mercoledì continui a seguire una corrente di antieroi piuttosto che una di eroi classici".

Molti fan si sono lamentati anche del fatto che non si sia visto molto del resto della famiglia Addams nella prima stagione e gli showrunner hanno confermato che la seconda sarà molto diversa da questo punto di vista: "Non vediamo l'ora di tuffarci a capofitto in un'altra stagione ed esplorare l'eccentrico e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato la piscina. In ogni caso credo che abbiamo appena toccato la superficie con quei personaggi e gli attori sono così fantastici in quei ruoli. Catherine è un'iconica Morticia. Anche il rapporto tra Mercoledì e sua madre è essenziale per lo show, ed è importante l'idea che Mercoledì stia cercando di forgiare il proprio percorso al di fuori della famiglia."