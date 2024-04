Mercoledì 2: Thandiwe Newton nel cast dei nuovi episodi

Nella stagione 2 di Mercoledì ci sarà anche un nuovo personaggio affidato all'attrice Thandiwe Newton.

Netflix non ha però svelato i dettagli del personaggio che le è stato affidato, come accaduto in precedenza con l'arrivo tra gli interpreti di Steve Buscemi.

Il coinvolgimento dell'attrice

Thandiwe Newton, prima di recitare nei prossimi episodi di Mercoledì, ha già lavorato per il piccolo schermo in occasione di Westworld, per cui ha ricevuto tre nomination agli Emmy. Tra i suoi progetti televisivi anche The Slap, Big Mouth, Human Resources e Rogue.

La serie targata Netflix è stata creata da Al Gough e Miles Millar, mentre nel team dei produttori c'è anche Tim Burton.

God's Country: un primo piano di Thandiwe Newton

Mercoledì 2: tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione della serie Netflix

Cosa racconta lo show

Al centro della trama c'è la teenager interpretata da Jenna Ortega che studia alla Nervermore Academy, dove cerca di imparare a gestire i suoi poteri psichici, oltre ad affrontare dei pericoli sovrannaturali, svelando un mistero legato alla storia dei suoi genitori. Mercoledì deve anche fare i conti con i vari problemi legati all'adolescenza e i suoi legami con i coetanei.

Nel cast ci sono anche Catherine Zeta-Jones nella parte di Morticia Addams, Luis Guzman che è Gomez, Thora Birch, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Emma Myers, Naomi J. Ogawa, Joy Sunday e Percy Hynes White.