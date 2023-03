Mephisto: Sacha Baron Cohen protagonista di una presentazione speciale di Marvel? [RUMOR]

Pare che Sacha Baron Cohen interpreterà il demoniaco Mefisto in una presentazione speciale dei Marvel Studios per Disney+.

Si torna a parlare del Mephisto di Sacha Baron Cohen, personaggio che dovrebbe fare la sua comparsa nella serie Marvel Ironheart. Una nuova voce lo vorrebbe protagonista di una presentazione speciale per Disney+.

Secondo l'insider Jeff Sneider delpodcast The Hot Mic, una presentazione speciale di Mephisto sarebbe attualmente in fase di riprese sul set della serie Marvel Studios Agatha: Coven of Chaos. Il rumor confermerebbe, inoltre, le voci insistenti secondo cui a interpretare Mephisto sarà Sacha Baron Cohen.

Nell'ottobre 2022 sono emerse notizie secondo cui Sacha Baron Cohen avrebbe fatto il suo debutto nell'MCU nei panni di Mephisto nella serie Disney+ Ironheart, spin-off del franchise di Iron Man e seguito diretto del film Black Panther: Wakanda Forever. La notizia è stata confermata da Deadline, che ha citato una fonte anonima vicina alla produzione. Secondo quanto riferito, Cohen era stato anche avvistato nell'area dei Pinewood Studios tipicamente riservata alle produzioni dei Marvel Studios.

Ironheart: un report introduce nuovi dettagli su Mephisto e sulle altre novità della serie

L'etichetta di "presentazione speciale" dei Marvel Studios si è già dimostrata un veicolo per progetti MCU soprannaturali. Il primo speciale Disney+ dei Marvel Studios, Marvel Studios presenta: Licantropus, ha segnato il debutto nell'MCU dell'omonimo licantropo e di personaggi come Elsa Bloodstone e Man-Thing. La seconda presentazione speciale dei Marvel Studios di Disney+ è arrivata sotto forma di speciale natalizio dedicato ai Guardiani della Galassia, che funge da ponte per il film in uscita Guardiani della Galassia Vol. 3.

Come sarà il Mephisto di Sacha Baron Cohen?

Creato da Stan Lee e John Buscema, Mephisto è apparso per la prima volta nel 1968 in Silver Surfer #3. Sebbene sia spesso raffigurato come un archetipo del diavolo cristiano, Mephisto è in realtà ispirato a Mefistofele, un demone originario del folklore tedesco. Mephisto è forse meglio conosciuto per il suo coinvolgimento nel famigerato arco narrativo "One More Day" della Marvel Comics, che si è svolto all'interno delle pagine dei fumetti di Spider-Man dalla fine del 2007 all'inizio del 2008.

I fan hanno a lungo ipotizzato sull'arrivo di Mephisto in una produzione dei Marvel Studios, soprattutto durante la messa in onda della serie WandaVision, che ha dato il via alla Fase Quattro dell'MCU. Da allora la Fase Quattro è giunta al termine e il personaggio deve ancora apparire nel franchise.