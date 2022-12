Mephisto: nuovi rumor sulla serie in cui il cattivo Marvel farà la sua prima apparizione. E non è Ironheart

Ironheart potrebbe non essere l'unica serie dell'MCU che vedrà la presenza del villain Mephisto, ecco dove apparirà il personaggio.

Qualche settimana fa, la voce secondo cui Sacha Baron Cohen sarebbe stato scelto da Marvel per interpretare il villain Mephisto nella serie Disney+ Ironheart ha cominciato a circolare. Manca ancora la conferma ufficiale quando una nuova voce indica che, oltre ad Ironheart, i piani per Mephisto includerebbero un altro show, Agatha: Coven of Chaos.

In precedenza, è stato riferito che Ironheart coniugherà una sintesi tra tecnologia e magia, con il personaggio impegnato a concludere un accordo con il demone in modo che possa acquisire i poteri necessari per sconfiggere i nemici e stabilire un impero criminale.

Dobbiamo immaginare che Mephisto abbia ambizioni più grandi, come suggerisce lo scooper @MyTimeToShineH secondo cui Sacha Baron Cohen avrebbe già girato in segreto alcune scene a Los Angeles.

Secondo i rumor, Mefisto avrebbe legami sia con Agatha Harkness che con altre streghe che appaiono nella serie Disney+, il demone potrebbe essere assai soddisfatto della distruzione di Darkhold per mano di Scarlet Witch. Si dice anche che Elizabeth Olsen apparirà nello spin-off di WandaVision, anche se in un solo episodio.

La speranza dei fan è che queste apparizioni sporadiche di Mephisto nelle serie Disney+ servano come preparazione per qualcosa di ben più grande per il personaggio nell'MCU. Nei fumetti il demone ha combattuto contro i Vendicatori, ha sfidato Loki sul piano dell'ingegno e ha persino impedito il matrimonio di Spider-Man.

Dopo l'uscita di WandaVision, i fan hanno chiarito che vogliono vedere Mephisto sullo schermo. I Marvel Studios sembrano chiaramente averne preso atto e la presenza di Sacha Baron Cohen, se confermata, potrebbe dare una svolta folle e sinistra al personaggio.