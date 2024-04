Sacha Baron Cohen e Isla Fisher annunciano di essersi separati dopo 14 anni di matrimonio

Sacha Baron Cohen e Isla Fisher hanno annunciato di essersi separati dopo 14 anni di matrimonio.

L'attore britannico e la star australiana hanno rivelato l'aggiornamento riguardante la loro vita privata con un post sui social.

L'annuncio

Nella foto che accompagna il loro comunicato, Sacha Baron Cohen e Isla Fisher indossano dei completi da tennis. I due protagonisti del mondo del cinema hanno così dichiarato: "Dopo una lunga partita di tennis durata oltre 20 anni, stiamo finalmente mettendo giù le nostre racchette. Nel 2023 abbiamo presentato insieme i documenti per porre fine al nostro matrimonio. Abbiamo sempre dato priorità alla nostra privacy e abbiamo lavorato in silenzio verso questo cambiamento. Condivideremo per sempre la nostra devozione e l'amore per i nostri figli".

Sacha e Isla hanno concluso il loro messaggio rivolto ai fan chiedendo che venga rispettata la loro privacy.

Un legame durato oltre due decenni

La coppia si era incontrata per la prima volta nel 2001 e si era sposata nel 2010. I due attori sono genitori di Olive, che ha 17 anni, Elula, che ha compiuto 13 anni, e del piccolo Montgomery, che attualmente ha 9 anni.

Nel luglio 2023 Baron Cohen e Fisher erano stati immortalati, più uniti che mai, durante una vacanza in Grecia.

L'attrice, a febbraio, aveva parlato dei suoi progetti per San Valentino durante un'apparizione al The Kelly Clarkson Show. Isla aveva spiegato, senza accennare alla separazione dal marito: "Ogni anno Sacha mi dà questo biglietto in cui si dice: 'Buon San Valentino da...', e poi c'è un enorme punto di domanda. Come se qualcun altro mi mandasse degli auguri... Sono una madre di tre figli. Reagisco sempre dicendo: 'Ooooh. Così tanti uomini'".

Nel 2002 la protagonista di tante commedie aveva inoltre spiegato che tra di loro era stato amore a prima vista e aveva commentato il loro legame, che durava da due decenni: "Penso che secondo gli standard di Hollywood siano 200 anni! Penso sia un Giubileo d'oro o qualcosa di simile. Tutti mi stavano facendo i complimenti".