Ironheart: un report introduce nuovi dettagli su Mephisto e sulle altre novità della serie

In un recente report apparso sul web si ragiona sul personaggio di Mephisto e su una new entry di Ironheart.

In un recente articolo di Deadline dedicato alla serie Ironheart emergono interessanti dettagli sia riguardo all'inserimento Cree Summer negli episodi, sia riguardo al Mephisto di Sacha Baron Cohen.

Parlando dei Cree, il sito riporta che l'ingresso della doppiatrice in Ironheart si ricollega, presumibilmente, alla voce che guiderà la nostra protagonista all'interno della sua tuta (eliminando l'ipotesi del ritorno di Tony Stark).

Il report su Ironheart poi continua parlando del personaggio di Mephisto e del lavoro di Sacha Baron Cohen. Per adesso non abbiamo ancora molti dettagli in merito, anche se in tutta probabilità lo vedremo comparire negli episodi cinque e sei di Ironheart, dato che alcune scansioni in CGI suggerirebbero la comparsa di un altro personaggio al di fuori della protagonista.

Questo personaggio non sarebbe altri che Mephisto, un villain estremamente celebre tra i fan della Marvel, con il report che suggerisce un suo grande impatto futuro, anche all'interno dell'MCU. D'altronde la magia e la tecnologia saranno due elementi centrali in Ironheart, fondendosi in uno dei personaggi che si ritroverà a stretto contatto proprio con Mephisto, e con quello che ha da offrire. Ironheart è atteso su Disney+ per il 2023.