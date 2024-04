Rebel Wilson: le accuse a Sacha Baron Cohen sono false? Il memoir sarà ristampato modificato in UK

Il libro di memorie di Rebel Wilson, "Rebel Rising", sarà pubblicato nel Regno Unito con i passaggi sulla sua esperienza di lavoro con Sacha Baron Cohen in versione rieditata.

Avevano generato molte polemiche, infatti, le accuse di Rebel Wilson contro Sacha Baron Cohen, con l'attore e comico britannico che aveva immediatamente smentito tutto.

A quanto pare, le modifiche nel testo del libro sono dovute a ragioni legali. "Pubblicheremo tutte le pagine, ma per ragioni legali, nell'edizione britannica, elimineremo la maggior parte di una pagina con altre piccole riduzioni e una nota esplicativa", ha dichiarato l'editore HarperCollins al Guardian in un comunicato. "Queste sezioni sono una parte molto piccola di una storia molto più grande".

Grimsby - Attenti a quell'altro: Sacha Baron Cohen, Mark Strong e Rebel Wilson in un momento del film

Le affermazioni di Wilson erano false?

In seguito alla notizia dell'eliminazione delle suddette parti nell'edizione britannica, un portavoce di Baron Cohen ha dichiarato a Variety che all'attrice sono state presentate le prove che smentivano le sue parole: "Harper Collins non ha controllato questo capitolo del libro prima della pubblicazione e ha fatto il passo ragionevole ma terribilmente tardivo di cancellare le affermazioni diffamatorie di Rebel Wilson una volta che le sono state presentate le prove che erano false".

La dichiarazione continua: "Stampare falsità è contro la legge nel Regno Unito e in Australia; non si tratta di una 'peculiarità' come ha detto la signora Wilson, ma di un principio legale che esiste da molte centinaia di anni. Questa è una chiara vittoria per Sacha Baron Cohen e conferma ciò che abbiamo detto fin dall'inizio - che si tratta di un falso dimostrabile, in un vergognoso e fallimentare tentativo di vendere libri".

Le accuse a Baron Cohen

Il mese scorso, la Wilson aveva alluso a un "enorme stronzo" che aveva tentato di impedirle di pubblicare il suo libro di memorie; in seguito ha rivelato che si trattava di Baron Cohen.

Rebel Wilson: "I costumi di Grimsby erano fatti apposta per mostrare la mia cellulite e deridere il mio peso"

In un capitolo intitolato "Sacha Baron Cohen e altri stronzi", l'attrice racconta il presunto comportamento inappropriato di Baron Cohen durante le riprese della commedia d'azione del 2016 Grimsby - Attenti a quell'altro. La Wilson interpretava Dawn Grobham, la fidanzata dell'imbranato personaggio di Baron Cohen, Nobby. Baron Cohen ha subito negato le affermazioni della collega sul suo comportamento.